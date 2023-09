Debuut Lukaku valt in het water door acrobatische toverbal van Rafael Leão

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:40 • Laatste update: 23:17

AC Milan heeft vrijdag op Deadline Day de topper bij AS Roma gewonnen. Het beslissende doelpunt kwam op naam van Rafael Leão, die met een wonderbaarlijke halve omhaal op de proppen kwam. Romelu Lukaku, die door AS Roma wordt gehuurd van Chelsea, maakte als invaller zijn debuut en kreeg een heldenonthaal in het Stadio Olimpico, maar meer dan een aansluitingstreffer van Leonardo Spinazzola zat er niet in voor de ploeg van José Mourinho: 1-2.

Al in de vijfde minuut kwam Roma in de problemen door een overtreding van doelman Rui Patrício op Ruben Loftus-Cheek, die de Portugees na een imposante rush omspeelde. Milan, waar Tijjani Reijnders de hele wedstrijd speelde, kreeg daarvoor een penalty, die door Olivier Giroud werd afgerond: 0-1. Rui Patrício redde verderop in de eerste helft nog op een volley van Christian Pulisic, maar kansen waren verder schaars.

RAFAEL LEÃO, ?????? ?????? ????????! ?? De superster van AC Milan zet de bezoekers op ge-wel-dige wijze op 0-2 ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan pic.twitter.com/TxBPmWUXf8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 1, 2023

Milan verdubbelde drie minuten na rust zijn voorsprong. Leão leek onderuit te gaan bij het afwerken van een voorzet, maar toverde de bal op acrobatische wijze alsnog in het doel van Roma: 0-2. Een tweede gele kaart voor Fikayo Tomori bood AS Roma na een uur nieuw perspectief. Lukaku viel in de zeventigste minuut in. Het slotoffensief van de Romeinen leverde in blessuretijd een doelpunt op van Spinazzola, die vanaf links naar binnen kwam en via een half blok raak schoot.