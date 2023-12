De voormalige ster van Real die dacht aan stoppen maar nu helemaal is opgebloeid

In het verleden beleefde Isco grote successen bij Real Madrid. Hij won er liefst vijf keer de Champions League, maar zeker in zijn laatste jaren was hij niet meer de grote ster van weleer. Na een mislukt avontuur bij Sevilla en een maandenlange clubloze status dacht hij afgelopen zomer zelfs aan stoppen. Inmiddels is de Spaanse spelmaker helemaal opgeleefd bij Real Betis.

Isco speelde de afgelopen negen seizoenen voor Real, maar mocht daar in de zomer van 2022 transfervrij vertrekken. Trainer Carlo Ancelotti gebruikte de stilist amper meer en gaf hem te kennen dat een langer verblijf in Santiago Bernabéu niet meer tot de mogelijkheden behoorde. Isco verraste vervolgens door een tweejarig contract bij Sevilla te tekenen.

Het huwelijk tussen de aanvallende middenvelder en de Andalusiërs hield echter nog geen vijf maanden stand. Isco beleefde een ellendige periode bij Sevilla. Het ontslag van trainer Julen Lopetegui en een aanvaring met toenmalig technisch directeur Monchi zouden hebben geleid tot een onvermijdelijke breuk. Het contract van Isco werd hierna direct ontbonden.

De voormalige Golden Boy deed na zijn vertrek bij los Rojiblancos een boekje open over zijn ruzie met Monchi. “Ik vertelde hem na een training dat hij de grootste bedrieger was die ik ooit heb ontmoet in het voetbal, en toen viel hij me aan”, zei Isco in een interview met Marca “Hij greep me bij de nek, we moesten uit elkaar gehaald worden. Je kunt wel begrijpen dat ik absoluut niet meer voor Sevilla wilde spelen. Ik was niet meer op mijn gemak bij een club waar de technisch directeur me aanviel.”

Het betekende een dieptepunt voor een speler die ooit werd beschouwd als een van de beste creatieve middenvelders ter wereld. Isco, die bij Real onder meer vijf keer de Champions League won en drie keer LaLiga, zat opeens zonder club. Na ruim een half jaar na zijn geruchtmakende vertrek koos hij voor een zeer pikant vervolg van zijn carrière. De middenvelder tekende voor een seizoen bij Real Betis, de stadsgenoot en aartsrivaal van Sevilla, waar hij werd herenigd met Manuel Pellegrini. De twee werkten eerder al succesvol tussen 2011 en 2013 samen bij Málaga, waarna Isco een transfer naar Real verdiende.

Isco wees meerdere aanbiedingen uit het buitenland af om zijn carrière, die als een nachtkaars uit leek te gaan, bij Betis nieuw leven in te blazen. Na twintig wedstrijden in het groen-witte shirt kan geconcludeerd worden dat Isco als herboren speelt. Met zijn creativiteit hoopt hij Betis dit seizoen aan Europees voetbal te helpen. Afgelopen zaterdag leek uitgerekend hij Real pijn te doen. Zijn kopbal in de slotminuten belandde echter op de paal, waardoor beide ploegen genoegen moesten nemen met een 1-1 gelijkspel.

Zijn vertrek bij Madrid

Toen Isco in 2013 bij Real tekende, werd hij gezien als de volgende grote middenvelder die bij de Koninklijke kwam te spelen. Ancelotti ruimde een plekje voor Isco in, in een elftal vol met sterren als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ángel Di María en Luka Modric. Er werden wat vraagtekens achter de fitheid van de Spanjaard gezet, maar de supporters waren onder de indruk van zijn technische vaardigheden. Door belangrijke goals te scoren maakte hij zich zeer geliefd bij de Madrileense achterban.

Zowel in 2017 als 2018 begon Isco aan de aftrap van Champions League-finales die werden gewonnen. Een lucratieve contractverlenging volgde, maar daarna nam zijn speeltijd steeds verder af. Meerdere trainers vonden het steeds lastiger om een plekje voor Isco op het veld in te ruimen. Toen concurrenten bij Madrid vertrokken, kregen nieuwe aankopen als Vinícius Júnior en Federico Valverde de voorkeur.

Dat geen van zijn trainers, waaronder Zinédine Zidane, hem niet op zijn favoriete positie als nummer 10 gebruikte, hielp Isco ook niet. Hij negeerde in 2018 een publieke oproep van Marcelo, die aangaf dat Isco harder moest werken op de trainingen om zijn basisplek terug te veroveren, terwijl de terugkeer van Ancelotti hem ook niet bepaald goed deed. In de zomer van 2022 werd duidelijk dat Isco’s tijd bij Real erop zat.

Wat ging er mis bij Sevilla?

Als we de geruchten mogen geloven, zou technisch directeur Monchi nooit iets in de komst van Isco naar Sevilla hebben gezien. Hij kwam uiteindelijk op voorspraak van de kersverse trainer Lopetegui, die van de aanvallende middenvelder direct de spil van zijn ploeg maakte.

Sevilla beleefde met Isco als spelmaker echter een dramatische seizoenstart. Slechts een van de eerste competitiewedstrijden werd gewonnen. Dat Lopetegui binnen twee maanden zijn congé kreeg, mag geen verrassing heten. Zijn opvolger Jorge Sampaoli hield in eerste instantie vertrouwen in Isco, maar zijn mindere vorm en zijn onwil om zich aan te passen aan een andere rol in het veld zorgde ervoor dat hij zijn basisplaats verloor. Door de aanvaring met Monchi was een vertrek bij Sevilla een logisch gevolg.

Maandenlang thuis trainen

De hoop om zijn carrière nieuw leven in te blazen was op dat moment niet direct vervlogen. Hij was tenslotte een 38-voudig international van Spanje met een erelijst waar je u tegen zegt. Union Berlin was echter de enige club die concreet interesse toonde. De Duitsers bereikten een mondeling akkoord met Isco op de slotdag van de winterse transferwindow, maar de deal ketste op het laatste moment af.

“Het contractvoorstel werd opgestuurd en ging naar mijn advocaat. Alles leek in orde”, zei Isco over de geklapte transfer tegenover Marca. “Ik pakte mijn koffer en vertrok naar Berlijn. Iemand van Union Berlin verwelkomde mij daar en er werden ook foto's gemaakt en ik werd gefilmd door de club. De volgende dag was de medische keuring en dat ging allemaal goed. Ik kreeg toen alleen wel een telefoontje dat ik niet meer ingeschreven kon worden voor Europees voetbal.”

“Na de medische keuring was ik op weg naar de contractondertekening, maar toen liet Union Berlin weten dat ze het een en ander wilden aanpassen in het contract en een lager salaris wilden uitkeren. Ik vond dat zo respectloos. Ik was geen jongen van achttien die zijn eerste contract zou gaan tekenen. Ik heb toen vriendelijk bedankt voor het nieuwe voorstel en ben teruggekeerd naar Spanje. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt”, verklaarde Isco.

De geklapte deal kwam zwaar aan bij de middenvelder. “Ik voelde dat ik na alles wat er was gebeurd de verbinding moest verbreken, mijn hoofd moest leegmaken. Mentaal was ik niet klaar voor een nieuwe stap. Ik voelde dat ik moest stoppen, therapie moest doen, dingen moest uitzoeken, mijn gedachten op orde brengen, mijn leven in balans brengen.”

In februari zat Isco dus nog zonder club en was de enige overgebleven optie om thuis in zijn sportschool voor zichzelf te trainen. “Het zijn moeilijke momenten, want uiteindelijk ben je gewend aan de groepsdynamiek en het spelen van wedstrijden, dus als dat niet meer zo is, heb je het gevoel dat je iets mist”, gaf hij toe over die periode.

Z'n eerste in (bijna) 2 seizoenen! ? Isco schiet op heerlijke wijze Betis naar een 2-0 voorsprong! ??#ZiggoSport #LaLiga #AthleticRealBetis pic.twitter.com/NlnMZQZBFp — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 27, 2023

Een kans bij Betis

Er kwam interesse uit Saudi-Arabië. Ook was er een niet nader genoemde Italiaanse club die belangstelling toonde, maar Isco wilde niets liever dan in Spanje blijven. Toen Betis bij hem aanklopte, werd het contract binnen no time getekend. Isco belde vooraf met Pellegrini, de trainer die eerder bij Málaga het beste in hem naar boven wist te halen.

De Chileense oefenmeester was er na het telefoongesprek met Isco al snel van overtuigd dat het inlijven van de creatieveling de juiste zet voor Betis zou zijn. “Vanaf het moment dat ik met hem sprak, wist ik zeker dat we de Isco zouden zien zoals ik hem ken. Ik wist dat hij de speler was die we nodig hadden om kansen te creëren”, zei Pellegrini onlangs tijdens een persconferentie.

Isco betaalde het vertrouwen van Pellegrini terug, want hij verscheen bij Betis als een totaal andere speler die zes maanden eerder door de achterdeur bij Sevilla was vertrokken. Hij was fitter, scherper en meer bereid om zich aan te passen. Vanaf de eerste speelronde in LaLiga stond Isco in de basis. Zijn aanwezigheid was belangrijk, omdat clubicoon Joaquín op 41-jarige leeftijd was afgezwaaid, Sergio Canales afgelopen zomer koos voor een transfer naar Mexico en Nabil Fekir uit de roulatie was door een knieblessure.

Betis had iemand nodig die het elftal in aanvallend opzicht bij de hand nam en dat is precies wat Isco de afgelopen maanden heeft gedaan. “Uiteindelijk heb ik een tijdje geen wedstrijden gespeeld, maar ik ben naar Betis gekomen om een mooie uitdaging aan te gaan met het vertrouwen van de club en de trainer. Op dit moment gaat het goed. Ik bewijs mezelf dat ik nog steeds goed kan voetballen. Ik geniet ervan, dat is wat ik wilde, en ik hoop dat ik zowel persoonlijk als met de club een prachtig seizoen kan doormaken.”

Isco weer in vorm

Isco kende een droomstart bij Betis. Hij werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd in 9 van de eerste 13 wedstrijden van los Verdiblancos en was tot nog toe bij 6 goals betrokken in zijn eerste 21 officiële duels. Zijn hoogtepunt beleefde Isco eind oktober, toen hij diep in blessuretijd tegen Osasuna (2-1) de winnende treffer maakte.

De onderliggende cijfers wijzen ook op een herboren speler. Isco behoort tot de besten in Europa op het gebied van progressieve passes. Dat zijn passes die de bal minstens tien meter verder brengen dan de laatste zes passes hebben gedaan. Geslaagde passes in het strafschopgebied van de tegenstander vallen hier ook onder.

Daarnaast is hij met zijn goede trap belangrijk bij standaardsituaties, terwijl zijn verdedigende cijfers sterk zijn verbeterd ten opzichte van zijn jaren in Madrid. Wat misschien nog wel belangrijker is, is dat hij een bepaalde inzet toont die jarenlang als zijn grootste zwakte gezien werd. Isco speelde al meer dan 1200 minuten in LaLiga. Elke wedstrijd stond hij minstens een uur op het veld, geen slechte statistiek voor een speler die klaar leek te zijn met profvoetbal.

Als je kijkt naar zijn expected goals (5.09) en expected assists (5.11), dan is er nog wel werk aan de winkel, aangezien de teller nu op drie doelpunten en evenzoveel assists staat. Ook is de creatieveling zo nu en dan tijdens wedstrijden wat onzichtbaar, maar wanneer de vraag gesteld wordt of de ooit zo begenadigde voetballer is opgeleefd, dan luidt het antwoord dat Isco daar in ieder geval met verve in is geslaagd.

Wat een ????????????! ?? Een bizarre slotfase waarin Isco de palo raakt namens Betis en 1 minuut later krijgt Joselu een enorme kans op de winnende ??#ZiggoSport #LaLiga #RealBetisRealMadrid pic.twitter.com/06ZJGTWGGr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 9, 2023

Betis liet recent punten liggen tegen Sevilla (1-1) en Almería (0-0), wedstrijden waarin Isco er minder in slaagde om zijn stempel te drukken. Toch staat Betis na de remise tegen Real van afgelopen zaterdag op een prima zevende plek in LaLiga, terwijl de ploeg van Pellegrini het in eigen hand heeft om groepswinnaar in de Europa League te worden.

Betis verloor dit seizoen in competitieverband pas twee keer en hoefde pas zeventien tegentreffers te incasseren. Voor het eerst in jaren ligt de toekomst van Isco open. Zijn huidige contract staat vol met bonussen, waarbij hij meer kan verdienen als hij een bepaald aantal wedstrijden speelt en doelpunten maakt.

Er wordt nu al gesproken over een nieuwe deal voor de 31-jarige spelmaker. Met Pellegrini voor de groep, een ploeg die steeds beter wordt en het vooruitzicht op het behalen van Europees voetbal heeft, zou hij weleens geneigd kunnen zijn om bij te tekenen.

Het is eindelijk goed nieuws voor een speler wiens carrière twaalf maanden geleden voorbij leek te zijn. Zoals hij de afgelopen maanden heeft laten zien, is deze nieuwe versie van Isco nog tot veel moois in staat.

