De volledige spelerslijst van Ajax voor de groepsfase van de Europa League

Dinsdag, 12 september 2023 om 17:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:14

Ajax heeft zijn spelerslijst voor de groepsfase van de Europa League ingeleverd. Naast een A-spelerslijst, heeft Ajax ook een B-lijst ingeleverd met spelers die na 1 januari 2002 zijn geboren en sinds hun vijftiende minimaal twee jaar achter elkaar voor de club hebben gespeeld.

Alle spelers op de B-lijst mogen minuten maken tijdens de Europa League-groepsfase. Op deze lijst staan spelers die in de jeugdopleiding van een club actief zijn geweest. Om die reden behoren onder meer Devyne Rensch, Jorrel Hato, Kenneth Taylor en Brian Brobbey tot die lijst.

De Amsterdammers kunnen in de groepsfase van de Europa League 'gewoon' een beroep doen op Gastón Ávila, Josip Sutalo en Chuba Akpom. Maurice Steijn kon tijdens het gewonnen tweeluik met Ludogorets Razgrad in de play-offs van de Europa League nog niet beschikken over de trio aanwinsten. Borna Sosa, Georges Mikautadze en Sivert Mannsverk, spelers die tijdens de laatste dagen van de zomerse transferwindow werden ingelijfd, zijn ook door Ajax ingeschreven.

Ajax neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen AEK Athene, Brighton & Hove Albion en Olympique Marseille, dat volgende week donderdag in de eerste speelronde op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers sluiten de groepsfase op 14 december af met een thuiswedstrijd tegen AEK.

De complete spelerslijst van Ajax:

Doelmannen: Gerónimo Rulli, Jay Gorter, Remko Pasveer, Diant Ramaj, Charlie Setford*, Sten Kremers*, Tom de Graaff*, Tommy Setford*

Verdedigers: Devyne Rensch*, Anton Gaaei, Jorrel Hato*, Ahmetcan Kaplan, Anass Salah-Eddine*, Jakov Medic, Borna Sosa, Gastón Ávila, Josip Sutalo, Olivier Aertssen*, Mateja Milovanovic*, Oualid Agougil*, Rafael Sarfo*, Tristan Gooijer*, Diyae Jermoumi*

Middenvelders: Kenneth Taylor*, Sivert Mannsverk, Branco van den Boomen, Silvano Vos*, Benjamin Tahirovic, Kristian Hlynsson*, Julian Brandes*, Rida Chahid*, Nassef Chourak*, Stanis Idumbo Muzambo*

Aanvallers: Steven Bergwijn, Brian Brobbey*, Chuba Akpom, Mika Godts, Carlos Forbs, Georges Mikautadze, Steven Berghuis, Amourricho van Axel Dongen*, Ar'Jany Martha*, Jaydon Banel*, Gabriel Misehouy*, David Kalokoh*, Yoram Boerhout*

* = B-lijst.