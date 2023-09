De Telegraaf: Volendam-fans voornemens om ‘gewoon’ naar Amsterdam af te reizen

Maandag, 25 september 2023 om 13:26 • Lars Capiau • Laatste update: 13:33

Supporters van FC Volendam zijn van plan om 'gewoon' naar Amsterdam af te reizen voor het competitieduel met Ajax aankomende woensdag. Dat vertelt een woordvoerder van de club aan De Telegraaf. Het is nog onzeker of die wedstrijd zijn doorgang kan vinden. Wellicht moeten de Amsterdammers namelijk het laatste halfuur van de gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord inhalen doordeweeks, waardoor het duel met De Palingboeren niet meer gespeeld kan worden woensdag.

"We hebben 400 kaartjes verkocht en daar is op dit moment nog niks in veranderd”, vertelt de Volendamse woordvoerder aan het ochtendblad. "We wachten verder af wat Ajax gaat doen. We zijn woensdag te gast en horen het wel.” In het geval dat De Klassieker deze week uitgespeeld wordt, zal het duel met Volendam namelijk wederom verplaatst moeten worden. Dat gebeurde eerder ook al.

Aanvankelijk stond het duel namelijk gepland in de derde speelronde, maar vanwege Europese verplichtingen van Ajax werd dat duel uitgesteld naar aankomende woensdag. Daarnaast is het nog onbekend op welke manier de Amsterdammers verder gestraft worden. Het is een mogelijkheid dat de Johan Cruijff ArenA tijdelijk leeg zal moeten blijven naar aanleiding van de compleet uit de hand gelopen Klassieker. Of de Volendam-fans hier eventueel ook de dupe van kunnen worden, is nog afwachten.

Feyenoord zou in ieder geval niet akkoord gaan met het uitspelen van De Klassieker. De Rotterdammers eisen dat de 0-3 tegen Ajax ook de eindstand van het duel is, zo meldde het Algemeen Dagblad eerder. De KNVB overlegt maandag in Zeist over het al dan niet uitspelen van het Eredivisie-duel. Directeur Dennis te Kloese zal opnieuw stevig aandringen dat Feyenoord tegen het uitspelen van het restant van de wedstrijd is.