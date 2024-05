De Telegraaf onthult transfersom die Ajax betaalt voor Francesco Farioli

Niets lijkt de komst van Francesco Farioli naar Ajax nog in de weg te staan. Verschillende media melden woensdagmiddag dat de Italiaan op weg is naar Amsterdam en mogelijk donderdag al zijn handtekening zet onder een driejarig contract.

Even leek het erop dat Ajax zou worden afgetroefd in de strijd om Farioli. Vanuit Engeland kwam door dat de 35-jarige coach hoog op het lijstje stond bij Chelsea en Brighton & Hove Albion, waar respectievelijk Mauricio Pochettino en Roberto De Zerbi vertrekken.

Ajax is er echter in geslaagd om Farioli te overtuigen. De Amsterdammers betalen volgens De Telegraaf 1,25 miljoen euro om hem los te weken bij OGC Nice. De Italiaan lag nog tot volgend jaar zomer vast in Zuid-Frankrijk.

Het is voor het eerst in 27 jaar dat er weer een buitenlandse coach aan het roer komt bij Ajax. De laatste buitenlander was Morten Olsen in 1997. Vervolgens hadden 21 Nederlanders de eindverantwoordelijkheid in de Johan Cruijff ArenA.

Indien alle krabbels zijn gezet, wordt Farioli de tweede Italiaanse trainer die actief zal zijn in de Eredivisie. Massimo Morales ging hem voor. Laatstgenoemde was in 1999 vier wedstrijden interim-coach bij De Graafschap.

Technisch directeur Alex Kroes, directeur voetbal Marijn Beuker en hoofd scouting Kelvin de Lang hebben rugdekking bij hun keuze voor Fariolo.

Het drietal heeft goedkeuring gekregen van technisch commissaris Danny Blind en Louis van Gaal, die de Raad van Commissarissen adviseert. Farioli neemt voor een groot gedeelte zijn eigen staf mee.

