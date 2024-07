De Telegraaf onthult ‘beledigend’ laag bod op Dávid Hancko

De Telegraaf onthult ‘beledigend’ laag laatste bod van Atlético Madrid op Feyenoord-verdediger Dávid Hancko

Het laatste bod van Atlético Madrid op Feyenoord-verdediger Dávid Hancko bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro (zonder bonussen), zo weet De Telegraaf. De Madrileense topclub wil de 26-jarige linkspoot graag overnemen, maar weigert vooralsnog te voldoen aan de vraagprijs van 40 miljoen euro.

Volgens de ochtendkrant speelt Feyenoord een hard spel. “De Rotterdamse club wil met de Spaanse topclub niet eens praten bij een bedrag onder de 40 miljoen euro en de Madrilenen komen in de verste verte nog niet in de buurt van dat bedrag. Het laatste bod bedraagt niet meer dan 20 miljoen euro (zonder bonussen) en dat wordt bij de bekerwinnaar als een regelrechte belediging beschouwd.”

Feyenoord pikte Hancko in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro op bij Sparta Praag. In Rotterdam-Zuid groeide de Slowaak uit tot een absolute sterkhouder en volgens Transfermarkt is hij inmiddels 35 miljoen euro waard.

Hancko tekende in februari van dit jaar nog een verbeterd contract, waardoor hij tot medio 2028 vastligt in De Kuip. “Daarmee wist Hancko dat de Rotterdammers ook een hogere transfersom zouden kunnen bedingen als een Europese topclub zich voor hem zou melden. Die club is nu gekomen, maar de Spanjaarden willen geen prijs betalen die hoort bij een speler met zijn status”, aldus journalist Marcel van der Kraan, die weet dat Feyenoord niet eens aan tafel wil gaan met Atleti.

“Te Kloese heeft de afgelopen 48 uur gezien en gehoord hoe de Madrileense media de boel onder druk trachten te zetten. De verhalen dat de deal snel rond moet komen omdat Hancko moet meereizen naar het trainingskamp van Atlético doen Te Kloese niets.”

Volgens Van der Kraan laat Feyenoord Hancko enkel vertrekken voor een recordbedrag. De Rotterdammers zouden bij zijn vertrek de transfermarkt op moeten in de zoektocht naar een vervanger en moeten in dat geval ook grote bedragen overmaken naar desbetreffende clubs.

Hancko speelde sinds zijn komst al 93 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Daarin was de 42-voudig international van Slowakije als verdediger goed voor liefst 11 doelpunten en 8 assists. Met Feyenoord werd Hancko landskampioen (2022/23) en bekerwinnaar (2023/24). Aanstaande zondag kan hij daar de Johan Cruijff Schaal aan toevoegen, indien Feyenoord weet te winnen op bezoek bij PSV.

