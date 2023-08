De Telegraaf noemt topkandidaat om Silberbauer op te volgen bij FC Utrecht

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 17:42 • Bart DHanis • Laatste update: 17:51

Ron Jans is de belangrijkste kandidaat om de vacature als trainer bij FC Utrecht in te vullen, zo meldt De Telegraaf dinsdagmiddag. Het is echter nog maar de vraag of Jans zijn ‘tussenjaar’ vroegtijdig wil afbreken om in de Domstad aan de slag te gaan. Eerder deze zomer sloeg de voormalig trainer van onder meer sc Heerenveen en FC Twente aanbiedingen van FC Emmen en Sparta Rotterdam in de wind.

Michael Silberbauer werd pas dinsdagochtend ontslagen bij Utrecht. De 1-0 nederlaag op bezoek bij PEC Zwolle van afgelopen zondag is keihard aangekomen bij de club. Eerder werd er ook al verloren van sc Heerenveen (0-2) en PSV (2-0). Zondag staat er voor Utrecht een thuisduel met Feyenoord op het programma. De clubleiding hield maandag een crisisberaad over de sportieve crisis waarin de club door de tegenvallende resultaten in beland is. Uit die gesprekken is gekomen dat er geen toekomst voor Silberbauer bij de club is.

Vlak na het persbericht van Utrecht over het ontslag van Silberbauer kwam De Telegraaf al met het nieuws dat Jans in beeld was bij Utrecht, nu blijkt dat de succestrainer ook echt de voornaamste kandidaat is om het stokje in Utrecht over te nemen. Jans zei na zijn afscheid bij Twente afgelopen seizoen nog niet klaar te zijn als trainer, maar of hij nu al bereid is om het stokje alweer op te pakken, zal nog maar moeten blijken.

Jans was afgelopen zondag nog te gast bij Studio Voetbal, waar hij door vaste analist Ibrahim Afellay namelijk werd gevraagd of hij een dienstverband in De Galgenwaard zou zien zitten. “Je krijgt wel dingen mee. Ik geniet zo van mijn sabbatical. Ik heb gezegd dat ik nog niet klaar ben als trainer, maar ik denk niet dat ik er eind augustus alweer klaar voor ben om terug te keren.”