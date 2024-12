De Telegraaf geeft drie noodzakelijke veranderingen voor Ajax

Ajax maakt een moeizame periode in het seizoen door. Mike Verweij roept technisch directeur Alex Kroes in de podcast Kick-off van De Telegraaf op om drie rigoureuze veranderingen door te voeren in Amsterdam.

Ajax wist afgelopen week niet te winnen van FC Utrecht (2-2) en verloor zelfs van AZ (2-1). Het spel dat de ploeg van Francesco Farioli op de mat legde biedt volgens Verweij ook bar weinig aanknopingspunten.

Voor de wedstrijd tegen AZ besloot Farioli om sterkhouders als Mika Godts en Bertrand Traoré op de bank te laten beginnen. Verweij is klaar met het 'eeuwige rouleren' van de Italiaanse coach. "Kroes moet drie dingen veranderen bij Ajax", zegt de journalist, die vindt dat de technisch directeur een hartig woordje moet spreken met Farioli.

"Kroes moet Farioli laten stoppen met het eeuwige gewissel", aldus Verweij, die gelooft dat de dragende spelers van Ajax ontevreden zijn met het wisselbeleid van Farioli. Als voorbeeld noemt Verweij het misbaar dat Wout Weghorst maakte na zijn wissel tegen NEC (1-2 winst).

"Weghorst gaf heel duidelijk aan aan Farioli dat hij na zijn twee goals had willen blijven staan", aldus Verweij. "Het belangrijkste voor een coach is dat je je visie neerlegt, dat je spelers daarin meegaan en voor jou door het vuur gaan. Op dit moment is hij in zijn eigen spelersgroep heel snel krediet aan het verspelen, denk ik. Hij heeft dat hele elftal naar de gallemiezen gewisseld. Waarom zouden spelers tegenwoordig niet twee keer per week kunnen spelen?"

De tweede taak die Kroes heeft volgens Verweij is het aantrekken van twee hele goede spelers in januari. "Een linksbuiten en een creatieve aanvallende middenvelder."

Het derde punt dat Kroes te doen staat volgens Verweij is een aanpassing maken in de technische staf. "Er moet echt iemand bij de staf met Ajax-DNA", aldus de journalist, die bijval krijgt van collega Valentijn Driessen: "Er zit helemaal niemand in de directie die één wedstrijd op het hoogste niveau heeft gevoetbald, niemand met een echte Ajax-achtergrond. En ook in de technische staf zit niemand met Ajax-DNA. Dan krijg je een kliekjesvorming", aldus Driessen.