De Mos voorspelt vroege exit in Europa voor Ajax: ‘Worden derde in de poule’

Woensdag, 13 september 2023 om 22:04 • Noel Korteweg

Aad de Mos verwacht niet veel van Ajax in de Europa League dit seizoen, zo stelt de oud-trainer in gesprek met Voetbal International. De Amsterdammers nemen het in de groepsfase op tegen Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene, maar De Mos voorspelt dat het team van Maurice Steijn als derde eindigt. “Ik verwacht het meest van Feyenoord en het minst van Ajax.”

“Ik denk dat Ajax met Marseille de strijd moet aangaan voor de tweede plaats, maar dat ze uiteindelijk derde worden”, is de oud-voetballer en -trainer van mening. “Ze hebben geluk dat ze AEK in de groep hebben, dat is de minste tegenstander. Ik heb ze zien spelen tegen Brighton, dat moet lukken.” The Seagulls eindigen als eerste in de groep denkt De Mos. “Die spelen het beste voetbal en hebben de meeste kwaliteit. De openingswedstrijd tegen Marseille is voor Ajax direct cruciaal.”

De analyticus denkt dat de woorden van Steijn na afloop van het duel met Fortuna Sittard (0-0) ‘niet zoveel invloed’ hebben op de spelersgroep. “Het zijn allemaal buitenlanders, dus die lezen en verstaan geen Nederlands. Die zijn alleen maar bezig met het steenkolenengels van Steijn. Dat vinden ze wel leuk, maar dat hoeft niet dodelijk te zijn.” De uitspraken van Steijn zijn ‘niet slim’ geweest, vervolgt De Mos. “Steijn staat natuurlijk onder zware druk en heeft in de emotie kritiek geleverd op Sven Mislintat. Dat is kaasje voor de media. Of Steijn gelijk heeft weet ik niet.”

In januari wordt meer duidelijk over de kwaliteit van Ajax, zo zegt de oud-verdediger. “Het is de vraag of Mislintat spelers heeft gekocht die bij elkaar passen of alleen maar losse flodders heeft aangetrokken.” De Amsterdammers nemen het aanstaande zondag in Enschede op tegen FC Twente, waarna volgende week Marseille en Feyenoord (allebei thuis) de tegenstanders zijn.

Feyenoord

De Mos verwacht wel veel van Feyenoord, dat Atlético Madrid, Celtic en Lazio treft in de groepsfase van de Champions League. “Feyenoord kan tegen iedereen stunten. In alle thuiswedstrijden zijn ze in staat om te winnen.” De Mos vindt dat de Rotterdammers twee keer moeten winnen van Celtic en voorspelt een tweede plaats in de poule voor het team van Arne Slot. “De ervaring van de Europa en Conference League gaan ze verzilveren. Ik denk dat ze verrassend voor de dag gaan komen. Van Feyenoord verwacht ik in Europa het meest, daarna PSV, AZ en van Ajax het minst.”