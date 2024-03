‘De manier waarop Ronald Koeman daar werd behandeld was echt verschrikkelijk’

Henrik Larsson heeft een boekje opengedaan over zijn tijd als assistent-trainer van Ronald Koeman bij FC Barcelona. De manier waarop de huidige bondscoach van het Nederlands elftal daar werd behandeld viel de Zweed erg zwaar, met als gevolg dat Larsson daarna geen enkele klus in het voetbal meer accepteerde. “Ik ben het spelletje zo zat."

In augustus 2020 werd Larsson aangesteld als assistent-trainer van Koeman, maar een groot succes werd het nooit bij Barcelona. Na ruim een jaar mochten beide heren het veld ruimen, na te veel teleurstellende resultaten.

In gesprek met The Guardian geeft de voormalig speler van Barcelona aan dat hij al voor zijn klus in Catalonië het gevoel had dat hij helemaal klaar was met de hele voetballerij. “Ik ben het spelletje zo zat.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Ik wilde dat bij Barcelona gewoon nog een keer checken”, aldus Larsson. “Ze eisen zo ontzettend veel van je. De manier waarop Koeman werd behandeld en ontslagen was echt verschrikkelijk.” Koeman kreeg een paar uur na het 1-0 verlies tegen Rayo Vallecano in een vliegtuig te horen dat zijn avontuur in Spanje erop zat.

Koeman moest in oktober 2021 na ruim één jaar het veld ruimen als hoofdtrainer van Barcelona. Huidig manager Xavi, die het na dit seizoen ook voor gezien houdt, zou zijn opvolger worden. Wie er volgend seizoen trainer wordt in Barcelona, is nog onduidelijk.

“Ik ben echt helemaal klaar met het voetbal, omdat het meer dan ooit om het geld draait”, vervolgt Larsson. De passie en de liefde voor het voetbal is dan ook hetgeen wat de Zweed momenteel het meest mist in de voetballerij.

“Ik weet maar al te goed dat ik flink wat geld heb verdiend in mijn carrière, maar als prof gaf ik nooit om geld. Het ging bij mij puur om het voetballen, om de liefde voor het spelletje. Ik had ooit de kans om voor Manchester United te voetballen, maar na drieënhalf wisselende jaren bij Feyenoord, wilde ik gewoon spelen bij Celtic.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties