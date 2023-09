De man van 12 miljoen die uiteindelijk niet verder kwam dan 40 duels in Europa

Vrijdag, 29 september 2023 om 09:30 • Koen Wulms

Jonge voetballers die een grote toekomst wordt voorspeld. Het komt regelmatig voor. De wereld ligt aan hun voeten en zaakwaarnemers met dollartekens in hun ogen zorgen ervoor dat deze talenten voor miljoenbedragen naar droomclubs kunnen verkassen. Veel van deze groeibriljanten maken de verwachtingen echter niet waar door uiteenlopende redenen. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van geflopte voetballers en in deze rubriek wordt er wekelijks een geflopte voetballer uitgelicht. Deze keer aandacht voor de carrière van de Braziliaan Breno Vinicius Rodrigues Borges, beter bekend als: Breno.



Breno was een Braziliaanse centrale verdediger die in zijn jongere jaren werd vergeleken met een andere verdediger uit zijn geboorteland genaamd Lúcio. De vergelijking werd gemaakt vanwege zijn goede techniek en zijn verdedigende kwaliteiten in een-op-een duels. In 2007 brak de toen pas achttienjarige verdediger definitief door bij zijn club São Paulo. Breno had in dat jaar met dertig officiële competitiewedstrijden een groot aandeel in het winnen van het kampioenschap in de Série A, de hoogste divisie in Brazilië. Na dit jaar stonden er verschillende Europese grootmachten in de rij voor de 1,91 meter lange verdediger. Real Madrid leek op dat moment de beste papieren te hebben voor de handtekening van Breno, maar een botmeting, ter controle van de leeftijd van de toenmalige tiener, gooide roet in het eten. Hierdoor werd niet Real Madrid, maar Bayern München de nieuwe werkgever van de begeerde Braziliaan.

Overstap naar Europa

In de winter van 2008 tekende Breno een contract in München. Voormalig Braziliaans profvoetballer Giovane Élber, die op dat moment scout was bij de Duitse club beschreef de speelstijl van zijn landgenoot als volgt. "Hij is kopsterk, robuust, snel en tweebenig.’’ Dit leken kwaliteiten te zijn die de verdediger in potentie één van de beste spelers op zijn positie konden maken. Om deze reden maakte de club uit Beieren ruim twaalf miljoen euro over aan São Paulo om de transfer rond te maken. In Breno’s eerste seizoen in Duitse dienst komt hij niet verder dan twee officiële duels. Zijn debuut maakte hij in de UEFA Cup wedstrijd tegen Anderlecht. Na een 0-5 overwinning in het eerste duel van het tweeluik tegen de Belgen spaarde toenmalig trainer van Bayern, Ottmar Hitzfeld, in de return een aantal sterspelers. Daardoor kon Breno zijn eerste officiële minuten in Europa maken. Een rooskleurig debuut werd dit echter niet, de Duitsers verloren die wedstrijd met 1-2. Dit maakte voor het vervolg in het toernooi niets meer uit, want Bayern ging door de overwinning in het heenduel door naar de kwartfinale van de UEFA Cup. Na dit optreden kwam de Braziliaan in dat seizoen nog één keer in actie in de Bundesliga.

In de anderhalf jaar die volgen in München komt Breno niet verder dan dertien duels in de hoofdmacht van de Zuid-Duitsers, waaronder vijf wedstrijden in de Champions League. Na twee jaar in München te hebben gezeten wordt er besloten dat een verhuurperiode de beste optie is voor Breno om aan minuten te komen. De verdediger wordt het tweede halfjaar van het seizoen 2009/10 verhuurd aan 1. FC Nürnberg. Na zeven wedstrijden te hebben gespeeld voor de club uit Neurenberg sloeg het noodlot toe voor de toen twintigjarige verdediger. Hij scheurde zijn kruisband af en zou de eerstvolgende negen maanden uitgeschakeld zijn.

Breno op de plek waar hij de meeste tijd op doorbracht bij Bayern München

Na zijn terugkeer in november 2010 speelt het voormalig toptalent zich terug in de basiself van Bayern München. Hij zal in dat seizoen verdeeld over alle competities achttien keer in actie komen. Dit zal uiteindelijk het meeste aantal wedstrijden in een seizoen in Europa blijven voor de verdediger. Na deze achttien optredens raakt Breno opnieuw geblesseerd aan zijn knie, dit keer z’n meniscus. Deze blessure zal hem laten breken: hij kampt met psychische problemen en een drankprobleem. De inmiddels oud-profvoetballer probeert zijn mentale problemen te verdrijven met alcohol en slaappillen. Dit blijkt naderhand de cocktail waardoor het volledig fout gaat. Op 24 september sticht Breno brand in zijn eigen huis. Tijdens deze gebeurtenis is er niemand anders in het huis aanwezig. Breno komt in verwarde toestand, volledig bedekt met roet zijn dure woning uitgelopen. Op dat moment vraagt de Braziliaan aan de politieagent die ter plekken was of hij eindelijk terug kon naar zijn geboorteland, omdat zijn huis nu toch was afgebrand.

Afgebrande huis van Breno

Veroordeling

Na eerder al twee weken te hebben vastgezeten wordt op 4 juli 2012 bekend wat de definitieve straf zal worden voor de toenmalig speler van Bayern München. Breno wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar en negen maanden voor het bewust veroorzaken van brand. Tijdens zijn gevangenschap vertoont Breno dusdanig goed gedrag dat hij na ruim een jaar in de gevangenis alweer mag beginnen met zijn re-integratie in de maatschappij. Hij mag zodoende een dag in de week meehelpen bij de trainingen van het tweede elftal van Der Rekordmeister. Op deze manier komt hij toentertijd samen te werken met Erik ten Hag, die op dat moment trainer is van het beloftenelftal van Bayern. Uiteindelijk komt Breno eind 2014 definitief vrij. Vanwege zijn veroordeling is een langer verblijf in Duitsland echter niet mogelijk. Zijn dienstverband bij Bayern München was eerder al ten einde gekomen en hij zou naar aanleiding van zijn strafblad worden uitgezet.

Terugkeer

Na Breno’s vrijlating besluit hij om terug te keren naar Brazilië. Hij maakt hier dan ook zijn rentree in het profvoetbal. Zijn eerste werkgever São Paulo biedt de verdediger een contract aan. Een groot succes wordt dit echter niet: na zes wedstrijden in ongeveer twee jaar tijd verlaat Breno zijn eerste liefde alweer. Hij vertrekt op huurbasis naar Vasco da Gama, spelend in dezelfde competitie als São Paulo. Hier zal de verdediger zijn carrière afsluiten. Breno speelde zijn laatste wedstrijd in augustus 2018. De man die in 2007 voor zo’n twaalf miljoen euro werd gekocht door Bayern München speelde uiteindelijk in ruim tien jaar ‘slechts’ 115 officiële duels in zijn carrière.