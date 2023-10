De Ligt openhartig over persoonlijke groei: ‘Dan ga je aan jezelf twijfelen’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 13:30

Matthijs de Ligt heeft tegenover Voetbalzone een boekje opengedaan over zijn persoonlijke ontwikkeling van de afgelopen jaren. In gesprek met verslaggever Jelle Kusters vertelt de 24-jarige verdediger van Bayern München over leven en presteren onder druk en over de grote veranderingen in zijn leven na zijn stap van Ajax naar Juventus.

“Of ik het lastig vind om onder druk te leven? Nee. Je wordt er wel beter in naarmate je ouder wordt”, begint de rechtspoot. “Ik denk dat het belangrijk is dat je geniet van het feit dat je voetballer bent. Als je geniet, happy bent en dat gevoel van ‘kind zijn’ ook op de training kan hebben, dan wordt de druk gelijk al een stuk minder. Het is natuurlijk wel een feit dat er bij de grootste clubs ter wereld de meeste druk is.”

“Het is als voetballer het moeilijkste om dat gevoel van ‘kind zijn’ te behouden. Nu natuurlijk helemaal met social media. Overal staat een mening over je. Het is niet meer alleen een krant die schrijft over hoe je gespeeld hebt”, vervolgt De Ligt. “Er zijn nu duizenden meningen op social media. Het is soms wel lastig om je daarvan af te sluiten. Ik denk dat heel veel voetballers daar wel last van hebben. Voor mij is dat ook weleens lastig. Ik probeer zoveel mogelijk te focussen op het werk dat ik doe.”

Na een historische Champions League-campagne stapte de 42-voudig international van Ajax over naar Juventus. De overgang van ‘jonge onschuldige speler’ naar ‘dure aankoop’ was ‘niet makkelijk’, vertelt De Ligt. “Helemaal als je op zo’n jonge leeftijd met Ajax zoiets bijzonders presteert. Alles wat je doet komt dan onder een vergrootglas te liggen. Eerst was alles nieuw en goed voor iedereen. Mensen zagen misschien niet alles wat je verkeerd deed op het veld. Ze zagen wellicht alleen de goede dingen.”

“Er werd veel gezegd dat ík Juventus uitgeschakeld had in de Champions League. Maar mijn directe tegenstander Cristiano Ronaldo scoorde ook een kopbal, maar daar heeft niemand het meer over. Dat is het mooie van jong zijn”, vervolgt de mandekker. “Alles is eigenlijk goed, helemaal als je op zo’n niveau speelt met een club als Ajax. Alles is dan helemaal geweldig.”

“Als je dan voor heel veel geld naar een nieuwe club gaat, gaan opeens kleine dingen opvallen. ‘Oh, hij neemt de bal niet goed aan.’ Of: ‘Hij werkt de bal niet goed weg.’ Dan ga je toch aan jezelf twijfelen, helemaal als je jong bent. Doe ik het wel zo goed? Ben ik wel zo goed? Daar heb ik wel last van gehad.”

“Nu ben ik natuurlijk vier jaar verder. Ik denk dat ik als persoonlijkheid ook veel gegroeid ben. Wat er is veranderd? Je wordt gewoon volwassen. Ik oogde heel volwassen op het veld en in interviews toen ik voor het eerst naar het buitenland ging, maar je hebt ook volwassenheid buiten het veld. Dat is gewoon heel anders.”