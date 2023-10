De Ligt moet vrezen: Bayern werkt aan terugkeer van transfervrij clubicoon

Zondag, 1 oktober 2023 om 17:50 • Jan Hoeksema • Laatste update: 18:03

Bayern München werkt aan een terugkeer van Jérôme Boateng, zo melden onder meer Florian Plettenberg en Fabrizio Romano zondag. De centrale verdediger is transfervrij sinds zijn contract bij Olympique Lyon afliep deze zomer en traint inmiddels weer mee bij zijn oude werkgever. De verwachting is dat Boateng in de komende dagen zijn handtekening onder een contract in Beieren gaat zetten.

Daarmee keert de Duitser na twee jaar terug bij Bayern, dat in Boateng een goede optie voor in de breedte ziet. De 35-jarige verdediger stond in de tussentijd onder contract bij Lyon, maar zijn avontuur in Frankrijk was geen onverdeeld succes. Waar hij in zijn eerste seizoen nog regelmatig op een basisplek kon rekenen, kwam Boateng de afgelopen voetbaljaargang amper aan de bak in het Groupama Stadium. In totaal speelde hij 35 wedstrijden voor les Gones.

In afwachting van het afronden van de deal traint de boomlange voorstopper alvast mee met de selectie van Bayern. De staf van der Rekordmeister is ervan overtuigd dat Boateng van waarde kan zijn dit seizoen en dus kan hij binnenkort een contractaanbieding tegemoet zien. De 76-voudig international van Duitsland is fit bevonden en zou al snel weer in actie kunnen komen voor Bayern.

De komst van Boateng kan slecht nieuws betekenen voor Matthijs de Ligt. De voormalig Ajacied is dit seizoen al niet verzekerd van een basisplaats bij Bayern en krijgt er in de vorm van Boateng een extra concurrent bij. De Ligt verscheen in de Bundesliga vooralsnog maar een keer aan de aftrap dit seizoen, al kampte hij ook enige tijd met een blessure aan zijn knie. Naast De Ligt en Boateng kan trainer Thomas Tuchel centraal achterin ook kiezen voor Kim Min-jae en Dayot Upamecano.