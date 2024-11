De Jong gaat direct na zege PSV in op vraag wie de beste spits voor Nederlands elftal is

Hugo Borst wil in De Eretribune van ESPN van Luuk de Jong weten wie momenteel de meest geschikte kandidaat is voor de spitspositie in Oranje. De aanvaller van PSV hoeft daar niet lang over na te denken en schuift direct de naam van Ajax-collega Brian Brobbey naar voren.

''Wie is volgens jou de beste spits van het Nederlands elftal? En geen diplomatiek antwoord svp'', zegt Borst erachter aan met een kwinkslag. De vraag van de analist in de studio wordt nog een keer herhaald door verslaggever Hans Kraay junior.

''Ik denk dat ik voor Brobbey kies, want als je ziet wat voor een aanspeelpunt dat kan zijn voor het team... En hij is nog hartstikke jong. Als hij zich blijft ontwikkelen, kan hij een hartstikke goede eerste spits zijn voor het Nederlands elftal'', heeft De Jong hoge verwachtingen van de Ajax-aanvaller.

Mark van Bommel gaf voorafgaand aan NAC Breda - PSV al aan dat De Jong qua koppen tot de beste drie spitsen van Europa behoort. De voormalig speler en trainer van de Eindhovenaren benadrukt dat nogmaals na afloop van de 0-3 overwinning van PSV, waarbij de 34-jarige aanvaller een reserverol vervulde.

Marciano Vink haakt tot slot in met de vraag of er ook nog iets irritants is aan De Jong. ''Of ik iets irritants heb? Dat kan ik beter aan iemand anders vragen. Hans, heb ik iets irritants?'', wil de PSV-aanvaller weten van Kraay.

''Ik kan niet heel veel opnoemen. Maar als je verloren hebt, heb je er een klerehekel aan om ons op te zoeken'', verklaart de verslaggever na enig nadenken.

''Ja, inderdaad. Dat zeker'', zo beaamt De Jong, die met PSV zaterdagavond voor de elfde keer in twaalf wedstrijden in de Eredivisie een overwinning boekte.