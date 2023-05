De ‘Georgische Messi’ die in de voetsporen treedt van Diego Maradona

Vrijdag, 5 mei 2023 om 16:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:27

Khvicha Kvaratskhelia maakt al het gehele seizoen de tongen los in Italiaanse voetbalkringen. De aanwinst van vorig jaar zomer behoort wekelijks tot de absolute uitblinkers van Napoli, dat voor het eerst sinds 1990 kampioen is na het 1-1 gelijkspel tegen Udinese van donderdagavond. Kvaratskhelia is pas 22 jaar oud, maar heeft nu al een indrukwekkende voetbalreis achter de rug. De 'Georgische Messi' is nog geen jaar na zijn komst naar Napels verworden tot een ware cultheld en de diverse vergelijkingen met Diego Maradona zeggen genoeg over zijn status bij de Zuid-Italiaanse volksclub.

De boeiende voetbalreis van Kvaratskhelia begint op ongeveer 3000 kilometer van Napels, in de Georgische hoofdstad Tblisi. De rechtsbenige vleugelaanvaller debuteert reeds op zijn zestiende in de hoofdmacht van de plaatselijke trots Dinamo. De scouts van Bayern München merken de groeibriljant al snel op en Kvaratskhelia bezoekt in 2018 zelfs een Champions League-duel van der Rekordmeister met Sevilla. Een transfer op zeer jonge leeftijd richting Bayern krijgt echter nooit gestalte. Via onder meer Lokomotiv Moskou komt de alom geprezen buitenspeler medio 2019 terecht bij het ambitieuze Rubin Kazan, dat een vijfjarig contract voorschotelt en slechts 600.000 euro hoeft neer te leggen voor de zomerdeal.

In Rusland komt de loopbaan van Kvaratskhelia in een stroomversnelling terecht. Hij wordt zowel in Georgie als in de Premjer Liga uitgeroepen tot Talent van het Jaar en tot tweemaal toe is de ster in de dop de beste speler in zijn thuisland. Het duurt dan ook niet lang voordat een uitnodiging voor de Georgische nationale ploeg in de bus valt. Kvaratskhelia krijgt in zijn nog prille loopbaan ook te maken met tegenslag. Vanwege de Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 komt er een onverwacht einde aan het huwelijk met Rubin Kazan. De jonge aanvaller en zijn familie worden in Georgië zelfs bedreigd vanwege de oorlog, Zijn werkgever verleent alle medewerking en bevriest het tot medio 2024 lopende contract. Kvaratskhelia mag door een speciale regeling Rusland verlaten en kiest voor een vervolg bij het Georgische Dinamo Batumi.

In Napels wordt Kvaratskhelia vaak vergeleken met Maradona.

De terugkeer naar Georgië is echter niet permanent: het al langer geïnteresseerde Napoli slaat in de zomer van 2022 spijkers met koppen en weet Kvaratskhelia voor vijf seizoenen te binden. De tweevoudig kampioen van Italië hoeft slechts tien miljoen euro neer te leggen, wat vooral Cristiano Giuntoli erg blij maakt. "Rubin Kazan vroeg destijds dertig miljoen euro, waardoor we niet eens wilden gaan onderhandelen", zegt de sportief directeur van Napoli in gesprek met Corriere dello Sport. "We zaten toendertijd vol achter Victor Osimhen aan en wilden de gok met zo'n jonge speler liever niet nemen. Maar toen hij vanwege het conflict in Oekraïne terugkeerde naar Georgië kwamen we direct in actie door een contract aan te bieden. Uiteindelijk sloten we een deal voor slechts tien miljoen euro."

Nieuwe Maradona?

Dat Giuntoli snel wilde toeslaan had een reden. "Juventus, AS Roma en Real Sociedad waren ook in de markt voor hem, maar omdat hij al zo lang op ons lijstje stond voelden we dat we een streepje voor hadden. Hem halen als vervanger van Lorenzo Insigne was een grote gok, maar ik kan nu wel zeggen dat we spekkoper zijn geweest." Kvaratskhelia zelf was lang voor zijn entree in het Stadio Diego Armando Maradona al gecharmeerd van Napels, sinds vorig jaar dus zijn thuishaven "In Georgië hoorde ik altijd al van mensen dat het een geweldige stad is. Toen ik hier voor het eerst kwam merkte in pas echt hoe gepassioneerd de mensen over voetbal zijn en hoe diep de liefde voor Napoli zit. Toen ik in de taxi zat zag ik overal mensen die met vlaggen van de club rondliepen."

Dat Kvaratskhelia bij Napoli uitgroeit tot voetbalmiljonair lijdt geen twijfel. De revelatie van de Serie A benadrukt in een Georgische documentaire over zijn leven wel dat geld niet zijn voornaamste drijfveer is. "Voetballen is voor mij geen beroep, ik zie het echt als mijn passie. Op heel jonge leeftijd was ik al constant met voetbal bezig, omdat ik enorm van het spelletje houd. Het begon voor mij op achtjarige leeftijd en sindsdien staat alles in het teken van voetbal. Het is al jaren het meest belangrijke in mijn leven." Het begon ooit allemaal op de pleintjes van Tblisi en de dankbare Kvaratskhelia is zijn roots dan ook niet vergeten. "Tijdens vakanties zoek ik altijd mijn familie daar op. Dan verdeel ik mijn tijd tussen de zee en de bergen. Georgië kent echt geweldige plekken om te bezoeken."

?????? ?????? ????????! ?? Kvaratschelia laat ons zijn buitengewone klasse zien en maakt een fenomenaal mooie treffer! ?? Kijk en geniet...??#ZiggoSport #SerieA #NapoliAtalanta pic.twitter.com/Pl66hAdQ9o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 11, 2023

Opmerkelijk rugnummer

Voorlopig brengt Kvaratskhelia het meeste van zijn tijd door in het voetbalgekke Napels, waar zijn shirt met rugnummer 77 nauwelijks aan te slepen is. Dat de sierlijke rechtspoot het opmerkelijke nummer draagt heeft een reden. Zijn favoriete nummer is 7, dat al in handen is van ploeggenoot Eljif Elmas. Kvaratskhelia besloot er nog een 7 aan vast te plakken vanwege zijn bewondering voor Cristiano Ronaldo, die bij Real Madrid met dat nummer vele successen vierde. De Koninklijke speelt sowieso een belangrijke rol in zijn leven. "Mijn grootste droom? De Champions League winnen. Met wie? Met Real Madrid. Ik ben al heel lang fan en keek altijd naar hun wedstrijden", klonk het in een onderhoud met Corriere dello Sport. Kvaratskhelia zal de Champions League in zijn debuutseizoen echter niet veroveren met Napoli, want in de kwartfinale was men niet opgewassen tegen AC Milan.

In Napels is men echter vooral bezig met de eerste Scudetto in ruim drie decennia, weet ook Claudio D'Amato. "Kvaratskhelia is samen met Victor Osimhen zonder twijfel de drijvende kracht achter dit Napoli", vertelt de journalist van de Italiaanse tak van GOAL in gesprek met Voetbalzone. "Hier aangekomen als een mysterieus object en voor velen een volslagen vreemde, had de Georgiër onmiddellijk een verwoestende impact op het elftal en het Italiaanse voetbal. Vooral dankzij zijn onbeschaamdheid om altijd een actie te maken en zijn ongelooflijke techniek. Die techniek hadden weinigen achter hem gezocht en het zorgt ervoor dat veel tegenstanders daar niet op voorbereid zijn", benadrukt de kenner van de Serie A de waarde van Kvaratskhelia voor het haast ongrijpbare Napoli.

D'Amato ziet al het gehele seizoen dat de verdedigers in de Serie A hun handen vol hebben aan Kvaratskhelia. "Hij durft altijd de één-op-één actie aan, levert assists en is tevens verantwoordelijk voor een aantal schitterende doelpunten. Tegen Monza, Sassuolo en boven alles tegen Atalanta." In het duel met de ploeg van Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners stuurde de aanvaller drie tegenstanders het bos in met een kapbeweging, om vervolgens nog een keer te draaien en de bal overtuigend in het dak van het doel te schieten. "Dankzij die goal brachten fans en journalisten uit Napoli en heel Italië de vergelijking met Maradona maar weer eens ter sprake. Sommigen hier noemen hem zelfs 'Kvaradona' en in de stad zijn er muurschilderingen en foto's op straat waar ze als duo worden weergegeven, bijna alsof het een overdracht is."

Khvicha Kvaratskhelia is onmisbaar geworden voor het ijzersterke Napoli.

Volgens D'Amato gaat de vergelijking met Maradona wel wat ver. Vooral de oudere Napoli-supporters durven zich daar absoluut niet aan te wagen. "Hem vergelijken met Maradona is voor sommigen echt een brug te ver. Vooral omdat Diego als onbereikbaar wordt gezien." Trainer Luciano Spalletti durfde de vergelijking wel aan na de wondergoal van Kvaratskhelia tegen Atalanta. "Deze keer kunnen we wel spreken van een doelpunt à la Maradona. De God van het voetbal was de God van het voetbal, maar Kvara is heel goed bezig. Zijn balaanname is fenomenaal en je weet als hij gaat dribbelen nooit waar het zal eindigen", kijkt de succescoach al het hele seizoen vol bewondering naar de Georgische sensatie.

Bescheiden Kvaratskhelia

Dat Maradona boven alles verheven is weet Kvaratskhelia inmiddels ook maar al te goed. "De vergelijkingen met een speler van dat kaliber zijn altijd mooi. Het betekent veel voor me en brengt veel verantwoording met zich mee. Maar ik wil wel benadrukken dat niemand met Maradona kan worden vergeleken, een absolute voetballegende." Dankzij de eerste landstitel van Napoli sinds 1990 zullen echter veel mensen de bescheiden Kvaratskhelia op een voetstuk plaatsen en hem in één adem noemen met de mythische Maradona.