‘De enige reden dat Daley Blind nog voor Nederland speelt is vriendjespolitiek’

Zaterdag, 9 september 2023 om 15:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:52

Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters ging voorafgaand aan het EK-kwalificatieduel tussen Nederland en Griekenland de straat op rondom het Philips Stadion. Daarbij vroeg hij aan fans van Oranje wat zij vinden van het selectiebeleid van bondscoach Ronald Koeman, of ze nog spelers missen en of ze denken dat Nederland zich voor het EK gaat plaatsen. Volgens één van de fans is het meespelen van Daley Blind een kwestie van vriendjespolitiek. "Ik kan niks anders bedenken!"