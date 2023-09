De Cler kiest vervelendste tegenstander uit twaalf Klassiekers: ‘Kort lontje’

Vrijdag, 22 september 2023 om 13:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:40

Komende zondag staat met De Klassieker de meest beladen wedstrijd van Nederland op het programma. Feyenoord zal in de Johan Cruijff ArenA gaan proberen om voor het tweede jaar op rij te winnen op bezoek bij Ajax. De Amsterdammers willen de tekenen van herstel tegen Olympique Marseille juist een goed vervolg geven. Tim de Cler speelde gedurende zijn loopban zowel voor Ajax als Feyenoord en maakte de rivaliteit van beide kanten mee. Voetbalzone zocht de voormalig linksback op.

Door Siep Engelen en Mart Oude Nijeweeme

De verhoudingen tussen Feyenoord en Ajax zijn de afgelopen jaren veranderd, ziet ook De Cler. De oud-international is van mening dat Ajax niet langer de gedoodverfde favoriet is. “Ik denk dat iedereen Feyenoord de meeste kans toedicht om te winnen zondag. Vorig jaar hebben ze ook gewonnen. Daarvoor was er altijd een soort houding van: we moeten naar Amsterdam, dat wordt niks. Nu heeft Ajax het heel moeilijk en speelt Feyenoord goed voetbal. Ik denk dat Feyenoord licht favoriet is.”

Rivaliteit

Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn altijd beladen. Toch leefde het in Rotterdam lange tijd meer dan in Amsterdam, merkte De Cler. "Toen ik bij Feyenoord mijn eerste Klassieker speelde, kwam iedereen een dag eerder naar de laatste training. Hoeveel mensen daar stonden met vuurwerk... Dat had ik bij Ajax niet zo meegemaakt. Nu zie je die mensen bij Ajax ook wel een dag voor de wedstrijd. Door de sportieve successen van Feyenoord denk ik dat het bij de supporters van Ajax ook meer is gaan leven."

Zijn Klassiekers

De Cler, die tussen 1997 en 2002 het shirt van Ajax droeg, speelde zijn eerste Klassieker in het seizoen 1998/99. Dat is meteen de editie die hem het meest is bijgebleven. “Feyenoord was kampioen geworden en wij hadden met Ajax een wisselvallig seizoen gedraaid. Maar die middag liep het zoals het hoorde te lopen en wonnen we dik." Uiteindelijk stapten de Amsterdammers in eigen huis met een 6-0 overwinning van het veld.

Ook zijn eerste Feyenoord - Ajax in het shirt van de Rotterdammers kan De Cler zich nog goed herinneren. “Ik weet nog dat wij de 1-0 maakten en zelfs het veld trilde. Het stadion ging zó tekeer, dat was echt kippenvel. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Wij misten in de slotfase nog twee enorme kansen om de wedstrijd alsnog te winnen. Ik vraag me af wat er toen was gebeurd als wij die wedstrijd hadden gewonnen.”

Tim de Cler vocht verscheidene duels uit met Luis Suárez

Luis Suárez

Tijdens zijn Klassiekers - De Cler speelde er vijf voor Ajax en zeven voor Feyenoord - kwam hij veel (top)spitsen tegen. Iemand die hij niet snel zal vergeten is Luis Suárez. "Dat was niet de lastigste, maar wel de vervelendste. Hij was altijd bezig. Altijd trekken. Ook tegen zijn eigen ploeggenoten. Dan was hij een soort van aan het vechten."

Zoals Suárez De Cler probeerde uit te schakelen, schroomde ook de Feyenoorder de duels niet. "Daar ga je automatisch in mee. Je probeert hem uit te schakelen op een manier die niet helemaal mag. Ik heb hem weleens van achteren op zijn enkels getrapt. Nu kan dat niet meer, maar toen kon dat nog. Suárez was een speler die dat bij je los kon maken. Iedereen wist dat hij ook een kort lontje had. Dan probeer je dingen te doen waar hij zich aan ging ergeren."