De Boer vindt penalty FC Barcelona zeer onterecht en trekt vergelijking met Ajax

FC Barcelona won zaterdag in extremis van Celta de Vigo (4-3). De winnende treffer kwam in de 98ste minuut van de voet van Raphinha, die een strafschop feilloos benutte. Ronald de Boer oordeelt na afloop van het doelpuntenfestijn dat de penalty wel erg makkelijk werd gegeven.

Invaller Dani Olmo ging ver in blessuretijd naar de grond nadat hij licht werd geraakt door verdediger Yoel Lago. ''Het was zeker geen penalty'', concludeert De Boer in de studio van Ziggo Sport. ''Het deed me denken aan Willem II -Ajax, het moment met Kian Fitz-Jim. Toen gaf de scheidsrechter geen strafschop aan Willem II.''

Emilio Kehrer kwam vorige week in de 93ste minuut, en bij een 1-2 achterstand van Willem II, in de zestien in botsing met Fitz-Jim. De bal kwam ondanks protesten niet op de stip te leggen en Ajax pakte drie belangrijke punten in de strijd om de landstitel.

Olmo werd zaterdag in de rug gelopen door Lago, al was de invaller volgens De Boer nadrukkelijk op zoek naar contact. ''Olmo zet zijn voet naar rechts toe. Hij gaat niet naar de bal toe, maar naar de voet van de tegenstander. Ik noem de tegenstander maar even de Wouter Goes van Celta, want die was lekker bezig.''

''Hij loopt weliswaar tegen de enkel van Olmo op, maar Olmo gaat niet ineens naar voren, maar naar rechts toe'', aldus De Boer, die toegeeft dat Olmo een slimme actie op touw zette. ''Lago kan hem nooit ontwijken. Scheidsrechters snappen dus niet hoe dat contact ontstaat. En Raphinha schiet de bal wel fantastisch binnen.''

Het was een knappe comeback van Barcelona, waar Frenkie de Jong zijn 250ste wedstrijd speelde. De Catalanen stonden na een uur met 1-3 achter, om dankzij een sterke slotfase alsnog met 4-3 te zegevieren.

Dankzij de late zege staat Barcelona zeven punten boven Real Madrid, dat midweeks door Arsenal werd uitgeschakeld in de Champions League. Dat verschil is weer vier punten, mits Real Madrid zondag wint van Athletic Club.