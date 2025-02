De Boer is lyrisch: 'Het gaat bij hem niet om kracht, maar techniek en inzicht'

Atlético Madrid deed zaterdag uitstekende zaken in LaLiga en had dat mede te danken aan Antoine Griezmann. De Fransman besliste het duel met RCD Mallorca (2-0) in blessuretijd met een heerlijke lob en kan rekenen op lovende woorden van Ronald de Boer, die het duel namens Ziggo Sport analyseerde.

Samuel Lino zette Atlético voor rust op een 1-0 voorsprong. Beide ploegen kwam na rust meermaals dicht bij een treffer, voordat Griezmann aan alle onzekerheid een einde maakte. De Fransman werd de diepte ingestuurd, keek op en zag Mallorca-goalie Dominik Greif te ver voor zijn doel staan.

Griezmann lobte de bal vervolgens met bijzonder veel gevoel het doel in. "Die goal... Geweldig", steekt De Boer van wal. "Ach, wat heerlijk. Dit zegt alles over zijn kwaliteiten. Het inzicht. Bij FC Barcelona heeft hij het niet helemaal gedaan, maar bij Atlético Madrid speelt hij echt weer de sterren van de hemel."

"Ook in het Franse team natuurlijk, maar wat een heerlijke speler. Die keeper is met armwijdte 3,5 meter groot", doelt de analist op de 1,97 meter lange Greif, "dus je moet echt wel een goede stift geven. Hij kijkt hier, nu heeft hij al besloten dat hij gaat schieten", ziet De Boer het beeld enkele seconden voor de stift plaatsvond.

"Heerlijk, zó veel gevoel. Zoals Rafael (van der Vaart, red.) zegt hebben linkspoten iets meer gevoel dan rechtspoten. Hij heeft zó veel gevoel. Je ziet aan alles bij hem dat het niet op kracht, maar techniek en inzicht gaat. Dit is zo'n moment."

Dankzij de zege is Atlético aartsrivaal Real Madrid tot op één punt genaderd. Real Madrid neemt het zaterdagavond in Barcelona op tegen Espanyol, waar het het gat van vier punten tot Atlético weer in ere hoopt te herstellen.

Griezmann speelde zaterdag zijn 421ste duel voor Atlético en daarin was de clubtopscorer aller tijden goed voor 196 treffers en 90 assists. De bijna 34-jarige sterspeler heeft een contract tot medio 2026, al is het de vraag of hij dat uitdienen. Griezmann wil ooit eens in de Verenigde Staten voetballen en gezien zijn leeftijd zou dat aanstaande zomer kunnen gebeuren.