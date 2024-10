Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor David Neres, die samen met zijn partner Kira Winona in het huwelijksbootje is gestapt.

4 oktober 2024 is een dag die voorgoed in het geheugen van Neres gegrift zal staan. En niet alleen omdat hij toen zijn eerste competitietreffer in dienst van Napoli maakte bij een 3-1 zege op Como, maar hij zal de dag vooral herinneren als de dag waarop hij zijn partner Winona ten huwelijk vroeg.

Neres deelt de foto's van zijn aanzoek op zijn Instagram-kanaal. "She said yes", schrijft de 27-jarige Braziliaan erbij. De twee zijn al langer samen en waren ook al een koppel in hun gezamenlijke tijd in Amsterdam. De vleugelaanvaller speelde zijn wedstrijden toen in het shirt van Ajax.

In een interview met Het Parool vertelde Neres destijds hoe hij zijn Duitse vriendin ontmoette. "Duitse vrouwen houden blijkbaar van Braziliaanse mannen. Ik vond haar op Instagram en stuurde een privébericht: 'I am David Neres, come to me.' Dat was genoeg voor een date."

Een echt vlotte date kon dat niet geweest zijn. "Mijn Engels was really shit, maar toch hadden we het leuk samen", zei hij toen. Nu gaan de twee, die in 2020 ouders werden van een dochtertje, een nieuw hoofdstuk aan in hun relatie.