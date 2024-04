‘Dark Horse’ in de race voor EK-selectie Oranje: ‘Hij biedt Koeman opties’

Bondscoach Ronald Koeman staat de komende maanden nog voor heel wat lastige keuzes. Vooralsnog mag de keuzeheer van het Nederlands elftal 23 spelers meenemen naar het EK in Duitsland, maar na een lobby van Koeman beslist de UEFA in de komende weken of bondscoaches niet 23, maar 26 spelers mogen selecteren voor het eindtoernooi.

Vooral in zijn defensie heeft Koeman heel wat te kiezen. De verwachting is dat de bondscoach uiteindelijk enkele grote namen moet teleurstellen. Virgil van Dijk is als aanvoerder van Oranje in ieder geval zeker van zijn plek in de EK-selectie, zo verwacht Voetbal International.

Dat geldt eigenlijk ook voor Nathan Aké, die zich bij Manchester City wekelijks kan meten met aanvallers uit de sterkste competitie van Europa. Aké is bovendien multifunctioneel. Hij kan als linkervleugelverdediger uit de voeten, maar ook naast Van Dijk in een systeem met drie centrale verdedigers. Kiest Koeman voor een 4-3-3-opstelling, dan kan de bondscoach hem eveneens als linksback of links centraal in de defensie opstellen.

Lutsharel Geertruida lijkt door zijn multifunctionaliteit ook een zekerheidje voor Koeman. De verdediger van Feyenoord mag zelfs dromen van een basisplaats, aangezien hij tijdens de EK-kwalificatiecyclus geregeld het vertrouwen van de bondscoach kreeg.

Stefan de Vrij (Inter) en Matthijs de Ligt (Bayern München) moeten hopen dat Koeman daadwerkelijk 26 spelers mee mag nemen naar het EK. In dat geval kan de bondscoach de posities achterin eenvoudig dubbel bezetten wanneer hij kiest voor een driemansdefensie.

Micky van de Ven wordt door VI omschreven als een Dark Horse die in de race is voor een plek in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Hij heeft inmiddels zijn visitekaartje afgegeven in de Premier League en een fantastische ontwikkeling doorgemaakt na zijn vertrek bij FC Volendam in de zomer van 2021.

Via Wolfsburg is de in Wormer geboren mandekker snel uitgegroeid tot een vaste waarde in de ploeg van manager Ange Postecoglou. Van de Ven is zowel verdedigend als aan de bal ijzersterk en werd onlangs nog gemeten als de snelste speler in de Premier League.

