Darije Kalezic vertrekt na twee jaar als trainer van ADO Den Haag

Darije Kalezic vertrekt als trainer van ADO Den Haag. Dat meldt Omroep West. De 55-jarige oefenmeester had een aflopend contract bij de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie, en heeft besloten om dat niet te verlengen.

Kalezic werd in 2023 aangesteld als trainer van ADO. Hij nam het stokje over van Dick Advocaat, die de opvolger was van de ontslagen Dirk Kuijt.

In zijn eerste seizoen bij ADO eindigde Kalezic als vijfde. In de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs werd de ploeg vervolgens uitgeschakeld door Excelsior, met 9-2 over twee duels.

Dit seizoen had ADO lange tijd kans om rechtstreeks te promoveren, maar uiteindelijk eindigde Kalezic met zijn team op plek vier. In de eerste rond van de Keuken Kampioen Play-Offs was Telstar te sterk, met 3-0 over twee duels.

De return, die in Den Haag werd gespeeld, werd overigens vlak voor tijd definitief gestaakt nadat ADO-fans zich misdroegen. Uiteindelijk werd besloten dat de tussenstand op dat moment ook de eindstand was.

Volgens Omroep West had ADO langer doorgewild met Kalezic. De trainer zelf besloot echter niet op de aanbieding in te gaan. "Een belangrijke voorwaarde voor hem om aan te blijven als hoofdtrainer in het Bingoal Stadion was dat technisch directeur Joris Mathijsen een selectie zou samenstellen die komend seizoen mee kan doen om promotie. Kalezic heeft die eis herhaaldelijk uitgesproken in interviews. Op dat punt lijken de contractonderhandelingen nu te zijn stukgelopen", schrijft de regionale omroep.

In het verleden was Kalezic in Nederland ook al trainer van De Graafschap, Jong PSV, Roda JC Kerkrade, MVV Maastricht en Jong FC Utrecht. Wie hem opvolgt in Den Haag is nog niet bekend.