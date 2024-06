Dani Carvajal twijfelt niet en wijst teamgenoot aan die Ballon d'Or moet winnen

Real Madrid won zaterdagavond de vijftiende Champions League uit de clubgeschiedenis. Voetbalzone was aanwezig op Wembley en kreeg na afloop Joselu en Daniel Carvajal voor de camera. De rechtsback liet zich onder meer uit over zijn teamgenoten en wie van hen in zijn ogen de favoriet is voor de Ballon d'Or.

Real Madrid versloeg Borussia Dortmund uiteindelijk met 0-2, maar lange tijd leek het er niet op dat de Koninklijke de finale over de streep zou trekken. Dortmund had verreweg het beste van het spel en dus was er een omzetting nodig bij Real Madrid, zo erkent Carvajal.

"Uiteindelijk gingen we meer 4-3-3 spelen, want op het middenveld braken Brandt en Sabitzer makkelijk door", legt de Spaanse verdediger uit. "We moesten wat compacter spelen en zorgen dat Vinícius en Rodrygo niet op een eiland kwamen. In de tweede helft hebben we ons herpakt en hadden we het veel minder zwaar."

"Met dodespelmomenten werden zij erg gevaarlijk. Maar we wisten ook dat zij in de Bundesliga moeite hadden met het verdedigen van die dodespelmomenten. We hebben erop getraind. Uiteindelijk kwam daar de goal uit en ik kreeg nog een kans. Ook bracht Kobel nog een keer redding op de inzet van Nacho. Dat was een belangrijk facet bij binnenhalen van de titel."

Carvajal werd ook gevraagd naar het aanstaande voetbalpensioen van Toni Kroos. "Het is treurig nieuws, met zijn niveau en wat Toni betekent voor deze club. Het is een trieste dag, maar met het binnenhalen van de vijftiende Champions League is de cirkel helemaal rond."

Kroos is volgens de routinier een belangrijke schakel geweest in het succes van Real Madrid dit seizoen. "In die cirkel is Toni een sleutelfiguur geweest. Morgen wordt hij nog een keer toegejuicht door onze fans."

Bij Real Madrid speelt Carvajal samen met de nodige topspelers, maar één van hen stak er volgens hem afgelopen seizoen bovenuit en verdient het om de Ballon d'Or te winnen. "Vinícius is de voornaamste kandidaat om hem te winnen. Het is even afwachten wat er gebeurt op het EK en tijdens de Copa América, maar op dit moment denk ik dat hij de beste papieren heeft", besluit de vleugelverdediger.

