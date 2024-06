Daley Blind: ‘Ik moest wel lachen toen ik dat las, want iedereen zat ernaast’

Daley Blind kijkt terug op een uitstekende oefeninterland tegen Canada (4-0). De verdediger van het Nederlands elftal, die de aanvoerdersband droeg, is tevreden over zijn persoonlijke prestatie en die van het gehele elftal. "Het is is belangrijk om een goed gevoel te creëren naar aanloop van het EK", aldus Blind voor de camera bij de NOS.

Oranje kende een uitstekende trainingsweek in Zeist, stelt Blind. "De afgelopen week hebben we dat goede gevoel ook al gekregen op de training, maar het is prettig om het gevoel van de trainingen te kunnen bevestigen in de wedstrijd. Dat hebben we vandaag kunnen doen."

Ronald Koeman verraste vriend en vijand met de opstelling van het Nederlands elftal. De bondscoach koos niet voor vijf verdedigers, maar voor een viermansdefensie. Jeremie Frimpong was de verrassende rechtsbuiten.

Voor de spelersgroep kwam de opstelling totaal niet als een verrassing, zegt Blind. "Koeman was al heel snel duidelijk naar de groep toe, dus voor ons kwam het niet zo als een verrassing. Toen ik de vermoedelijke opstellingen zag van de media was het wel mooi om te zien dat iedereen ernaast zat", lacht Blind breeduit.

Nederland won dus simpel van Canada. Blind ziet vooral positieve aspecten aan de interland. "Tot het eind zijn we gefocust gebleven. We hebben weinig weggegeven, vier doelpunten gemaakt. Daar hebben we een goed gevoel aan overgehouden. Hopelijk kunnen we dat in de volgende wedstrijd weer doen."

Blind speelde centraal achterin en krijgt de vraag of hij beschikbaar is op andere posities. "Dan moet ik een heel saai antwoord geven. Ik speel gewoon waar de trainer me nodig heeft, en dat zeg ik eigenlijk altijd. Ik kan daarin goed schakelen. Dit jaar heb ik veel in het centrum gespeeld, maar op links voel ik me ook prima."

Al met al is Blind tevreden. "Dit was een goede stap van mij en het elftal denk ik."

