Van Gaal niet im Frage; drie namen over voor bondscoachschap Duitsland

Maandag, 11 september 2023 om 14:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:30

De Duitse bond (DFB) praat met Julian Nagelsmann en Matthias Sammer over de opvolging van Hansi Flick, zo weet Matt Law. Volgens de journalist van The Telegraph zijn het de enige twee namen die in de race zijn voor de job als bondscoach. Als beiden niet haalbaar blijken, schakelt de DFB door naar Rudi Völler als noodoplossing. Louis van Gaal is dus niet in beeld.

Flick werd zondag ontslagen na een reeks blamerende resultaten. Het speculeren over een opvolger kon toen echt beginnen. BILD noemde Nagelsmann als topkandidaat en opperde Sammer, Oliver Glasner en Van Gaal als mogelijke alternatieven. Van Gaal werd daarbij 'een interessante outsider' betiteld.

Nu meldt Law dat Van Gaal nooit echt in the picture is geweest. Het zal dus tussen Nagelsmann en Sammer gaan. Eerstgenoemde zit zonder werk sinds zijn ontslag bij Bayern München in maart. Sammer, voormalig trainer van VfB Stuttgart en Borussia Dortmund, is nu adviseur van laatstgenoemde club.

Als beiden niet haalbaar blijken springt Völler in de bres. De technisch directeur van de DFB, die komende dinsdag sowieso op de bank zit tegen Frankrijk, neemt dan de honneurs waar op het EK. Daarvoor hoeft Duitsland zich als gastland niet meer te plaatsen. Völler was tussen 2000 en 2004 ook al Duits bondscoach. Toen leidde hij die Mannschaft onder meer naar de WK-finale.