Einde verhaal Roy Hodgson: Crystal Palace denkt aan Europa League-winnaar

Aan het dienstverband van de ervaren Engelse manager Roy Hodgson bij Crystal Palace komt, naar alle waarschijnlijkheid, vroegtijdig een einde, zo melden onder andere transfermarktexpert Fabrizio Romano en het Engelse tabloid The Mirror. Palace zou daarnaast ook al ver zijn met zijn beoogde vervanger, Oliver Glasner.

De oefenmeester van the Eagles werd in maart 2023 aangesteld om Palace te behoeden voor degradatie. De oefenmeester slaagde daar met verve in, want de club klom richting het eind van de competitie naar de elfde plek. Als blijk van waardering schotelde Palace in de zomer nog een nieuwe verbintenis voor aan de trainer, waar Hodgson wel oren naar had.

Na een belabberde reeks, waarin de Engelsman zijn team naar slechts drie overwinningen in zeventien wedstrijden wist te leiden, is de druk op Hodgson flink toegenomen. Palace is door de vele nederlagen gezakt naar de vijftiende plek. Het heeft een voorsprong van vijf punten op Everton, dat de achttiende plaats in beslag neemt, al staan the Toffees daar met name door de tien punten aftrek die de Engelse voetbalbond de club toebedeelde.

De positie van trainer Hodgson staat volgens The Mirror al langere tijd onder druk, maar dankzij een overwinning op Sheffield United (3-2) eind januari schonk de manager zichzelf wat meer ademruimte. Na een 4-1 verlies tegen Brighton & Hove Albion en een 1-3 verlies in eigen huis tegen Chelsea lijkt het vertrouwen in Hodgson definitief te zijn opgegeven door de clubleiding. Tegen The Blues scoorde notabene voormalig Palace-middenvelder Conor Gallagher tweemaal. Zijn tweede doelpunt viel in de blessuretijd toen de stand nog 1-1 stond. Uiteindelijk deed miljoenenaankoop Enzo Fernández nog dieper in blessuretijd een extra duit in het zakje.

Hodgson is een icoon in het Engelse voetbal met een enorme staat van dienst als manager. Ondanks zijn leeftijd (76) blijft Hodgson verrassen met nieuwe dienstverbanden. Tussen 2017 en 2021 stond de coach ook al aan het roer bij Palace. Tussendoor was hij trainer van Watford. Tevens was hij tussen 2012 en 2016 bondscoach van de Engelse nationale ploeg. Met the Three Lions wist hij zich te kwalificeren voor drie eindrondes.

Kandidaten

Crystal Palace was op de achtergrond al even bezig met het zoeken naar een vervanger. Julen Lopetegui en Steve Cooper werden benaderd en intern was er veel steun voor trainer Kieran McKenna. De oefenmeester maakt bij Ipswich Town indruk in de Championship. Vorig seizoen promoveerde Ipswich naar het tweede niveau van Engeland en daar neemt het op dit moment de vierde plaats in beslag, dat recht geeft op play-offs om promotie naar de Premier League.

Na intensieve gesprekken is de clubleiding nu echter het meest enthousiast geworden over de Oostenrijker Glasner. De manager verwierf naamsbekendheid in 2022 door de Europa League te winnen ten koste van het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Eintracht Frankfurt kwam daardoor voor het eerst in de clubhistorie uit in de Champions League. In het miljardenbal strandde de ploeg in de laatste zestien tegen Napoli, nadat het knap de gelijkwaardige poule met Tottenham Hotspur, Olympique Marseille en Sporting Portugal doorkwam. Sinds het vertrek bij Frankfurt aan het eind van 2022/23 is Glasner clubloos.



