Cristiano Ronaldo maakt werkelijk verbluffend doelpunt voor Al-Nassr en tilt totaal naar 933 goals

Cristiano Ronaldo heeft zaterdag een schitterend doelpunt voor zijn rekening genomen. De Portugese superster van Al-Nassr tekende met een volley van net buiten de zestien voor de 2-1 tegen Al-Riyadh, nadat hij vlak daarvoor ook al de gelijkmaker voor zijn rekening had genomen. Het bleef ook bij 2-1.

Bijzonderheden:

Voor rust viel er weinig te genieten voor de fans van Al-Nassr. Vlak voor het verstrijken van de eerste helft maakte Faïz Selemani er zelfs 0-1 van. De in Marseille geboren international van de Comoren tikte binnen na matig keeperswerk van doelman Bento.

Na rust stond Ronaldo op. Allereerst tekende hij in de 56ste minuut voor de gelijkmaker, door van dichtbij binnen te tikken op aangeven van Sadio Mané.

Het kunststukje van Ronaldo moest dan nog volgen. CR7 stond bij een afvallende bal op de juiste plek en volleerde van net buiten de zestien schitterend raak via de onderkant van de lat.

Ronaldo verkeert in absolute topvorm. In zijn laatste zeven wedstrijden was hij in slechts één wedstrijd niet trefzeker. Vorige week tekende hij eveneens voor twee treffers, in de topper tegen Al-Hilal (1-3). Zijn carrièretotaal staat nu op 933 goals.