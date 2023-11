Cristiano Ronaldo grijpt de hoofdrol met kolderiek doelpunt en ‘spookassist’

Zaterdag, 11 november 2023 om 21:04 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:06

Al-Nassr heeft gedaan wat het moest doen in de Saudi Pro League. De ploeg van trainer Luis Castro won in het King Abdul Aziz Stadium met 1-3 van Al-Wehda. Cristiano Ronaldo zorgde voor de derde treffer en speelde een opvallende rol bij de openingsgoal van de bezoekers. De Portugees stond helemaal klaar om een vrije trap te nemen, liep richting de bal, maar liet die plots aan Alex Telles. Bijna niemand, inclusief de goalie van Al-Wehda, zag dat aankomen, waardoor de 0-1 een feit was.

In de tiende minuut kreeg Al-Nassr een vrije trap op een gevaarlijke positie. Meerdere spelers ontfermden zich over de bal. Ronaldo zag zijn kans schoon om een poging te wagen en zette zijn eerste stappen richting de bal. Uit het niets schoot Telles de vrije trap langs de muur en langs de verbouwereerde doelman van Al-Wehda, Munir Mohamedi: 0-1. Munir leek daarna nog naar Ronaldo te wijzen, om aan te geven dat hij een poging van hém verwachtte.

Vijf minuten voor rust verdubbelde Al-Nassr zijn voorsprong. Marcelo Brozovic gaf scherp voor bij de tweede paal, waar Abdulelah Al-Amri hoger sprong dan zijn directe tegenstander en via de binnenkant van de paal raak kopte: 0-2. Ronaldo nam voor rust overigens wel een vrije trap. Vanaf een meter of 30 liet hij zien nog altijd over voldoende schotkracht te beschikken, maar Munir had een antwoord.

Vijf minuten na rust verscheen Ronaldo alsnog op het scorebord. Al-Wehda verdedigde niet goed uit, waarna de hoge bal alsnog bij een speler van de thuisploeg terechtkwam. Hij kopte rustig terug op Munir, maar zag Ronaldo daarbij totaal over het hoofd. De vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar tikte vervolgens simpel binnen: 0-3.

Ronaldo liet de bal niet veel later gaan voor Anderson Talisca, die de vierde treffer van de avond binnenwerkte. Er bleek echter sprake te zijn van buitenspel. Anselmo maakte er in de slotfase nog wel 1-3 van. De Braziliaan kopte van dichtbij raak. Bij de thuisploeg viel Vito van Crooij overigens een kwartier voor tijd in.

De ex-sterspeler van Sparta Rotterdam zag Al-Nassr diep in blessuretijd de bal andermaal in het netje leggen via Abdulrahman Ghareeb. De invaller schoot via de onderkant van de lat raak, maar het feestje ging niet door wegens buitenspel. Al-Nassr is in vorm, daar het zijn laatste drie competitiewedstrijden al won en nu dus ook Al-Wehda aan de zegekar heeft gebonden. De club staat tweede, op vier punten van koploper Al-Hilal.

Ronaldo voert de topscorerslijst aan in de Saudi Pro League met dertien goals. Aleksandar Mitrovic (Al-Hilal) is met tien doelpunten zijn naaste achtervolger, gevolgd door Karim Benzema (Ittihad Club) en Talisca met acht goals.

Cristiano Ronaldo tricks the goalkeeper into thinking he will take the free kick before Telles’ beautiful strike to give Al Nassr the lead ??pic.twitter.com/5m38BXJfY7 — LLF (@laligafrauds) November 11, 2023