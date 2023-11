Cristiano Ronaldo gaat de wereld over met uniek sportief gebaar bij 0-0 stand

Maandag, 27 november 2023 om 19:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:14

Cristiano Ronaldo heeft zich maandagavond van zijn beste kant laten zien. In de tweede minuut van het duel tussen Al-Nassr en het Iraanse Persepolis in de groepsfase van de Aziatische Champions League kreeg de Portugese superster bij een 0-0 tussenstand een penalty toegekend van arbiter Ma Ning, maar hij weigerde die te nemen. Ronaldo liep naar de scheidsrechter om aan te geven dat het geen strafschop was, waarna de beslissing werd teruggedraaid.

Here’s the full replay of Cristiano Ronaldo being awarded a penalty and then asking for the referee to disallow it as it was wrongly given.pic.twitter.com/WaVHg0hYD8