Cristian Willaert weet meer over mogelijk trainerschap Erik ten Hag bij Ajax: 'Wat ik via via heb vernomen...'

Erik ten Hag wordt hoogstwaarschijnlijk niet de nieuwe trainer van Ajax. Dat vertelt ESPN-verslaggever Cristian Willaert maandag. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe trainer voor komend seizoen, nu Francesco Farioli zijn contract heeft laten ontbinden.

Maandag meldde De Telegraaf al dat Ajax met Ten Hag en Go Ahead Eagles-trainer Paul Simonis heeft gesproken. Het Parool noemde vervolgens ook Michael Reiziger als mogelijke opvolger van Farioli.

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, vertelde maandag al aan ESPN dat hij na afloop van Ajax - FC Twente kort met Ten Hag, die aanwezig was als toeschouwer, heeft gesproken. “Ik heb gevraagd of hij een kopje koffie met mij wil drinken, zijn antwoord laat ik even in het midden”, aldus Kroes.

Later op maandag reageert Willaert bij ESPN op die woorden van Kroes. “Wat ik via via heb vernomen, is dat Ten Hag in principe al nee heeft gezegd tegen Ajax. Als Erik erover na zou denken om naar Ajax te komen, dan zou Kroes dat niet zeggen. Ga er maar vanuit dat Erik ten Hag hier nu niet gaat instappen”, verwacht Willaert.

Volgens Willaert komt Reiziger vervolgens het dichtst in de buurt van Ten Hag. “Reiziger is qua type coach degene die, gezien zijn spelprincipes en manier van werken, het dichtst bij Ten Hag in de buurt komt. Reiziger heeft ook onder Ten Hag gewerkt bij Ajax.”

“We weten hoe gecharmeerd Alex Kroes is van Ten Hag. Vorig jaar voor de aanstelling van Farioli, hebben ze ook geprobeerd om Ten Hag te halen, als hij eerder bij Manchester United zou moeten vertrekken. Dat gebeurde niet en toen hebben ze doorgepakt met Farioli. Als je dan nu Reiziger kan halen, die qua trainer het dichtst bij hem in de buurt komt, dan zou dat voor mij geen verrassing zijn.”

Een andere optie lijkt dus Simonis te zijn. “Een keuze voor Simonis zou ik een keuze met lef vinden”, aldus Willaert. “Het is een jonge trainer, die heel goed heeft gepresteerd en heeft laten zien dat zijn spel tactisch goed in elkaar zit.”

“Zijn prestaties met Go Ahead kunnen geen toeval zijn. Ik zou mij kunnen voorstellen dat ze daarvoor gaan, maar dat is dan wel weer een ingecalculeerd risico voor een jonge trainer. Net als eerder met Farioli. Door de SEG-, Ten Hag- en Reiziger-connectie zegt mijn gevoel dat Kroes eerder die kant op zal neigen.”