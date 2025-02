Crisis bij Arsenal: Arteta raakt volgende speler voor de rest van het seizoen kwijt

Nog meer slecht nieuws voor trainer Mikel Arteta en zijn Arsenal: Kai Havertz zal de rest van het seizoen missen. De Duitser heeft tijdens een trainingskamp in Dubai een hamstringblessure opgelopen, zo meldt The Athletic.



Arsenal speelde zijn laatste wedstrijd op woensdag 5 februari. Hier verloren ze met 2-0 van Newcastle United in de halve finale van de EFL Cup. Hun volgende wedstrijd staat op 15 februari gepland in de competitie, uit tegen Leicester City. Hierdoor hadden ze dus tien dagen om zich voor te bereiden.



Dit besloten ze te doen op een trainingskamp in Dubai. Hier raakte Havertz geblesseerd aan zijn hamstring. Voor deze blessure zal hij zelfs een operatie moeten ondergaan, wat ervoor zorgt dat er een lange revalidatiefase aanbreekt voor de Duitser.



Voor Arteta wordt de spoeling dun voorin. Naast Havertz zijn ook Bukayo Saka, Gabriel Jesus en Gabriel Martinelli geblesseerd. Hierdoor houdt de Spanjaard alleen nog Raheem Sterling, Leandro Trossard en het zeventienjarige supertalent Ethan Nwaneri over als opties.



Arsenal staat momenteel op de tweede plek in de Premier League met zes punten minder dan koploper Liverpool, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Verder zijn the Gunners alleen nog in de Champions League actief. Hier stromen ze binnenkort in tijdens de achtste finale van het toernooi. Mogelijke tegenstanders zijn Feyenoord of PSV.



Er is op het moment best wat kritiek op Havertz. De Duitser wordt door de fans aangerekend dat hij te weinig scoort. In 34 wedstrijden tot nu toe scoorde hij vijftien keer en gaf hij vier assists. Dit zijn echter al meer doelpunten dan hij over het hele seizoen 2023/24 maakte (veertien goals in 51 wedstrijden).



Hoe Arteta het spitsenprobleem gaat oplossen, is nog onduidelijk. Hij zal in ieder geval nog drie dagen de tijd hebben om een oplossing te verzinnen. Dan staat een confrontatie op het programma met het Leicester van Ruud van Nistelrooy. Een overwinning zal een must zijn om zicht te blijven houden op de titel.