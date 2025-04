Courtois doet voor Mbappé pijnlijke uitspraak na Champions League-echec Real Madrid

Voor Real Madrid is titelprolongatie in de Champions League niet langer mogelijk na de 1-2 nederlaag tegen Arsenal van woensdag. Doelman Thibaut Courtois, die een penalty van Bukayo Saka onschadelijk maakte, legt na afloop de vinger op de zere plek bij de Spaanse grootmacht.

''We geven veel voorzetten. Maar dit seizoen missen we echt Joselu, een echte spits'', concludeert de teleurgestelde Courtois na de Europese uitschakeling in gesprek met Movistar.

Joselu (35) scoorde vorig seizoen tweemaal tegen Bayern München in de halve finale, waardoor Real Madrid uiteindelijk de finale bereikte. In de eindstrijd werd vervolgens afgerekend met Borussia Dortmund: 0-2.

De geroutineerde spits koos nadien voor het avontuur bij Al-Gharafa in Qatar. Real Madrid haalde Kylian Mbappé als nieuwe diepste spits, maar de Fransman zal op 31 mei niet met de Champions League-trofee in zijn handen staan.

Courtois is complimenteus richting Arsenal, dat in de halve finale moet zien af te rekenen met Paris Saint-Germain. ''Het is een elftal dat goed verdedigt, de organisatie op orde heeft en goed druk zet.''

''Het is moeilijk om ruimte te vinden tegen Arsenal. David Raya heeft volgens mij niet één keer een geweldige redding hoeven verrichten. Arsenal was superieur en dat moeten we accepteren'', verzucht de boomlange keeper van Real Madrid.

Real Madrid richt zich nu op de titelstrijd in LaLiga. Met nog zeven duels te gaan bedraagt de achterstand op koploper FC Barcelona vier punten. De Catalanen zijn op 26 april de opponent in de finale van de Copa del Rey.