Copa Libertadores-finalist ontslaat twee spelers vanwege matchfixing

Zaterdag, 13 mei 2023 om 14:06 • Sam Vreeswijk

Athletico Paranaense heeft twee spelers ontslagen die beschuldigd worden van betrokkenheid bij matchfixing. Het gaat om de twintigjarige verdediger Pedrinho en de 22-jarige middenvelder Bryan Garcia. Beide spelers zouden betrokken zijn bij een matchfixing-schandaal in het Braziliaanse voetbal, waarvoor al meerdere personen zijn aangeklaagd.

De spelers zouden het verloop van wedstrijden in ruil voor geld van criminelen op een bepaalde manier hebben beïnvloed. “Integriteit en ethiek zijn onherroepelijk waarden bij Athletico Paranaense”, zo liet de club uit de Zuid-Braziliaanse stad Curitiba weten. Paranaense staat momenteel, na vijf wedstrijden gespeeld te hebben, op de vierde plek van de Braziliaanse Série A.

Pedrinho en Garcia waren afgelopen woensdag al geschorst door de club. Zij waren overigens niet de enige: in totaal zijn er vanwege betrokkenheid bij matchfixing acht spelers uit de hoogste Braziliaanse competitie geschorst door hun clubs. Datzelfde geldt voor één speler die bij het Amerikaanse Colorado Rapids speelde. Door de Braziliaanse justitie zijn in totaal zestien personen aangeklaagd, onder wie veel voetballers.

Paranaense stond in oktober 2022 nog in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Daarin verloor het met 1-0 van het eveneens Braziliaanse Flamengo, door een doelpunt van Gabriel Barbosa in de blessuretijd van de eerste helft. Zowel Pedrinho als Garcia kwam dat duel overigens niet in actie.