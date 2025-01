Contractonderhandelingen lopen op niks uit: Ajax is snel een megatalent armer

Ajax komt er niet uit met de entourage van Rayane Bounida, zo melden bronnen aan ESPN. Het Belgisch-Marokkaanse megatalent beschikt over een aflopend contract, maar wil dit niet verlengen onder de door Ajax aangeboden voorwaarden. Om een transfervrij vertrek te voorkomen werken de Amsterdammers deze winter mee aan een verkoop van Bounida.

De achttienjarige middenvelder maakt sinds kort zijn minuten namens Jong Ajax en dat doet hij met verve. Zes optreden in de Keuken Kampioen Divisie leverden liefst vier doelpunten en een assist op.

Ajax wil dan ook dolgraag langer door met Bounida. Beide partijen gingen in gesprek, maar door de benarde financiële situatie in de Johan Cruijff ArenA kon Alex Kroes de jongeling geen verbeterde aanbieding doen.

Bounida en Ajax liggen volgens ESPN 'ver uit elkaar in de onderhandelingen' en lijken er niet uit te gaan komen. De kans is daarom groot dat de creatieveling in januari nog vertrekt, zodat Ajax een transfersom aan Bounida overhoudt.

De in 2022 van Anderlecht overgenomen rechtspoot geniet 'veel buitenlandse interesse'. Volgens journalist Henk Spaan zat Tottenham Hotspur al eens op de tribune voor Bounida.

Naar verluidt is Bounida teleurgesteld dat hij nooit de kans heeft gekregen bij het vlaggenschip van Ajax en hoopte hij mee te trainen met de selectie van Francesco Farioli. De Italiaanse keuzeheer haalde hem nog nooit bij zijn trainingsgroep.