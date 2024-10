Cole Palmer gaat viraal door bijzondere rol in opstootje tussen Chelsea en Nottingham Forest

Cole Palmer stond zondag andermaal in de schijnwerpers bij Chelsea. Deze keer niet om zijn doelpunten of briljante acties, maar om zijn bijzondere rol tijdens een opstootje tussen Chelsea en Nottingham Forest (1-1).

Het lukte Chelsea zondag niet om in eigen huis af te rekenen met Nottingham Forest. Na de openingstreffer van Chris Wood maakte Noni Madueke de gelijkmaker namens the Blues. Forest verliet Stamford Bridge met een zwaarbevochten punt, mede dankzij de uitblinkende doelman Matz Sels.

Het was een verhit duel tussen beide ploegen, waarin arbiter Chris Kavanagh maar liefst twaalf kaarten uitdeelde, waaronder twee gele en dus een rode voor James Ward-Prowse. Tijdens de wedstrijd ontstond ook een opstootje, waarin Palmer schitterde in afwezigheid.

Terwijl meerdere spelers massaal aan elkaar trokken en duwden, besloot Palmer op korte afstand op de grond te gaan zitten en toe te kijken. Daarmee deed Palmer zijn bijnaam ‘(Ice) Cold Palmer’ maar weer eens eer aan.

Nottingham Forest bleek dus maar weer een lastige horde te zijn voor een topploeg. Eerder struikelde Liverpool in eigen huis al over de ploeg van trainer Nuno Espírito Santo. Toen werd het 0-1 door een doelpunt van voormalig Chelsea-aanvaller Callum Hudson-Odoi.

Chelsea gaat mogelijk bestraft worden voor de incidenten tijdens het duel van afgelopen zondag. Het was namelijk de tweede keer in korte tijd dat de ploeg van trainer Enzo Maresca zes gele kaarten ontving in een duel. Vorige keer kreeg Chelsea een boete van 25.000 euro, die ditmaal naar verluidt zeker verdubbeld zal worden.

Palmer is dit seizoen weer subliem begonnen. Tegen Nottingham Forest was hij aangever bij de treffer van Madueke, waarmee hij zijn totaal opkrikte naar vijf assists. Ook scoorde hij al zes keer in de totaal zeven optredens in de Premier League dit seizoen.