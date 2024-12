Cole Palmer evenaart Nederlander en kan bijzonder clubrecord pakken bij Chelsea

Cole Palmer is bezig aan een ongekend kalenderjaar bij Chelsea. De 22-jarige Engelsman leverde in 2024 al 36 keer een bijdrage met een doelpunt of assist in de Premier League. Door zijn treffer op bezoek bij Southampton (1-5 winst) staat Palmer op gelijke hoogte met Nederlander Jimmy Floyd Hasselbaink, die sinds 2001 het clubrecord in handen heeft.

2024 is het jaar van de absolute doorbraak van Palmer. Dit kalenderjaar scoorde de linksbenige middenvelder al 23 goals in de Premier League. Daarnaast fungeerde Palmer dertien keer als aangever.

Daarmee heeft Palmer het clubrecord van Hasselbaink geëvenaard. De 23-voudig international van het Nederlands elftal was in 2001 niet te stoppen bij Chelsea. Hasselbaink was dat kalenderjaar goed voor 25 doelpunten en 11 assists op het hoogste niveau van Engeland.

Palmer heeft in december nog vijf wedstrijden om het record van Hasselbaink definitief over te nemen en aan te scherpen. Chelsea neemt het in de Premier League deze maand op tegen Tottenham Hotspur (uit), Brentford (thuis), Everton (uit), Fulham (thuis) en Ipswich Town (uit).

In 2010 was clubicoon Didier Drogba al dicht bij het record van Hasselbaink. De legendarische spits uit Ivoorkust bleef echter steken op 35 doelpuntencontributies. Hasselbaink blijft Palmer overigens wel voor wat betreft een andere statistiek.

Onlangs werd Palmer de op één na snelste speler met dertig Premier League-doelpunten namens Chelsea achter zijn naam. De Engelsman had daar 46 wedstrijden voor nodig. Hasselbaink bereikte dit fraaie aantal in slechts 41 competitiewedstrijden namens the Blues.

Titelkandidaat

Te gast bij Amazon Prime liet Hasselbaink woensdag weten dat men bij Chelsea de verwachtingen mag opschroeven. “Wanneer je tweede staat met zeven punten achterstand, moet je jezelf altijd meetellen als titelkandidaat. Als je in het shirt van Chelsea speelt, moet je meedoen om de titel.”

“Het zijn twee à drie moeilijke jaren geweest, maar nu staat Chelsea weer tweede met goed voetbal. Niemand had dat verwacht aan het begin van het seizoen. Nu je daar staat moet je het omarmen. Ga de uitdaging aan en probeer het! Je weet maar nooit wat er kan gebeuren in het voetbal”, besluit Hasselbaink.