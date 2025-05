Cody Gakpo verschijnt op shortlist Europese grootmacht: 'Er is al contact geweest'

Cody Gakpo heeft een topseizoen achter de rug met Liverpool, dat voor de twintigste keer kampioen van Engeland is. De vleugelaanvaller is hierdoor populair bij andere grote namen uit het Europese voetbal, zo blijkt maandag uit berichtgeving van Sky Deutschland.

Journalist Florian Plettenberg meldt via X dat Bayern München de 26-jarige buitenspeler van Liverpool op zijn lijstje voor deze zomer heeft geplaatst. Gakpo staat op de shortlist wel achter Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) en Rafael Leão (AC Milan).

Er is door Bayern reeds contact opgenomen met het management van Gakpo om over een eventuele transfer te praten, en de gesprekken krijgen een vervolg. Technisch directeur Max Eberl is in ieder geval zeer gecharmeerd van Gakpo, die bij Liverpool vastligt tot medio 2028.

Volgens Plettenberg mag Gakpo tussentijds vertrekken bij Liverpool, mocht een aantrekkelijk bod binnenkomen op Anfield. Het is onbekend hoe de Oranje-international zelf aankijkt tegen een transfer richting Bayern of een andere club.

Gakpo sloot het seizoen af met 49 wedstrijden in alle competities voor Liverpool. In die reeks kwam de 38-voudig international van het Nederlands elftal tot tien doelpunten en vijf assists.

De aan Bayern gelinkte aanvaller had in de slotfase van het seizoen geregeld een basisplaats onder manager Arne Slot. Zondag tegen Crystal Palace (1-1) zorgde hij samen met Mohamed Salah en Dominik Szoboszlai voor aanvoer richting aanvalsleider Luis Díaz.

Gakpo maakte in januari 2023 voor ruim 40 miljoen euro de overstap van PSV naar Liverpool. Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op 70 miljoen euro.