Cody Gakpo stelt doel met Oranje: ‘Ik denk dat iedereen dat gevoel heeft’

Cody Gakpo wil het EK aankomende zomer winnen. De aanvaller van het Nederlands elftal en Liverpool vertelt in gesprek met Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters dat hij denkt dat Oranje in de prijzen gaat vallen. "Ja, zeker. Je moet groot denken en groot dromen."

Gakpo speelt nu bijna een jaar voor Liverpool, daar hij in de winterse transferperiode van vorig seizoen de overstap maakte van PSV naar the Reds. Gakpo kwam bij een van de grootste clubs ter wereld terecht, maar last van druk heeft hij nooit echt gehad. "Ik denk dat als je eenmaal bezig bent, je een soort tunnelvisie hebt."

"Je moet natuurlijk presteren, voor het team en voor jezelf op het veld. Natuurlijk komt er veel druk bij kijken, maar ik denk dat die van je afvalt wanneer je bezig bent op het veld. Ik had de eerste keer geen angst. De eerste keer was het natuurlijk wel spannend, logisch denk ik, maar ik moet zeggen dat de supporters en de hele club heel warm zijn naar mij toe waren toen ik net kwam. Ik denk dat dat belangrijk voor een speler is, dat je meteen de liefde voelt die ze hebben."

Gakpo kwam in 44 optredens voor Liverpool tot 13 goals en 6 assists. De aanvaller staat ondanks de forse concurrentie geregeld in de basis. In zijn beginperiode heeft Gakpo veel gehad aan Virgil van Dijk, die hij al kende van het Nederlands elftal. "Het is natuurlijk makkelijk dat we allebei Nederlands spreken. Natuurlijk zijn er ook andere teamgenoten die me hebben geholpen, maar met Virgil kan ik Nederlands spreken. Hij heeft me geholpen met alle dingen buiten het veld en op het veld natuurlijk ook. Daar ben ik hem dankbaar voor."

Oranje

Ook bij het Nederlands elftal heeft Gakpo zich inmiddels ontwikkeld tot waardevolle speler. De 24-jarige Eintovenaar was in 21 interlands goed voor 9 goals. Op het WK vorig jaar in Qatar was Gakpo een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde in de groepsfase in iedere wedstrijd. Tegen zowel Ecuador, Qatar als Senegal vond hij eenmaal het net.

Onlangs vond de loting voor het EK 2024 plaats. Oranje werd gekoppeld aan Frankrijk, Oostenrijk en één van de volgende vier landen: Polen, Estland, Finland of Wales. Het halen van de knock-outfase is op papier zeker geen onmogelijke opgave. Gakpo durft nog veel verder te dromen dan alleen het overleven van de groepsfase.

"Ik verwacht dat we (Liverpool, red.) aan het einde van het seizoen wat prijzen hebben gewonnen. En dan het EK. Dat gaan we spelen om te winnen, natuurlijk." Op de vraag of Oranje in de prijzen gaat vallen, is Gakpo duidelijk. "Ja, zeker. Je moet groot denken en groot dromen. We gaan natuurlijk naar het toernooi om het te winnen, en ik denk dat iedereen dat gevoel ook heeft." Oranje begint het EK op 16 juni met een wedstrijd tegen Polen, Estland, Finland of Wales.

