Clubrecord bij Paris Saint-Germain lijkt kwestie van tijd na contractverlenging

Zaterdag, 20 mei 2023 om 16:47 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:51

Marquinhos heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain verlengd. Daardoor ligt de 29-jarige Braziliaan nu tot medio 2028 vast bij de club uit de Franse hoofdstad. Marquinhos speelt al sinds 2013 voor PSG. Slechts twee spelers kwamen tot meer duels voor de club, waardoor het niet ondenkbaar is dat de verdediger op termijn het clubrecord gaat breken.

Inmiddels staat de teller op 405 officiële duels voor Marquinhos. Alleen ploeggenoot Marco Verratti, die zijn contract in december nog verlengde tot medio 2026, en Jean-Marc Pilorget kwamen tot meer duels: 413 om 435. Het lijkt dus in ieder geval een kwestie van tijd voordat het huidige clubrecord van Pilorget, die tussen 1975 en 1989 voor PSG speelde, wordt gebroken.

10 Years ?? 26 trophies ?? 405 games ???? 38 goals ?? From 2013 to 2023, 10 thrilling years of Marquinhos in Paris! The best is yet to come! ????#Marquinhos2028 pic.twitter.com/MhGVayTIFj — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 19, 2023

"Ik ben erg blij om deze contractverlenging aan te kondigen, maar ook erg trots", laat Marquinhos weten. "Dit is een heel speciaal moment voor mij. Paris Saint-Germain heeft me altijd veel vertrouwen gegeven en ik heb ook enorm veel vertrouwen in deze club. Ik ben ervan overtuigd dat we de komende jaren samen mooie dingen zullen blijven realiseren." Het Franse L'Équipe meldt dat Marquinhos 14,5 miljoen euro bruto per jaar gaat verdienen.

De rechtspoot, die sinds 2020 aanvoerder van de Franse koploper is, kwam in 2013 over van AS Roma. Sindsdien behaalde hij grote successen met PSG. Zo werd de Franse landstitel zeven keer veroverd, en de Coupe de France en Coupe de la Ligue allebei zes keer. Zondag kan de 76-voudig international zijn achtste landstitel behalen met PSG, als er wordt gewonnen bij AJ Auxerre en concurrent RC Lens punten laat liggen tegen Lorient.