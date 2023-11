AC Milan houdt hoop door zege op PSG, mede dankzij rake omhaal Rafael Leão

Dinsdag, 7 november 2023 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:12

AC Milan heeft dinsdagavond een belangrijke overwinning geboekt in de Champions League. In eigen huis waren i Rossoneri met 2-1 te sterk voor Paris Saint-Germain. Milan Skriniar opende de score nog namens de Fransen, maar Rafael Leão en Olivier Giroud draaiden de stand om. Milan staat nu derde in Groep F, met vijf punten. Dat is één punt minder dan PSG, de nummer twee. Borussia Dortmund, dat Newcastle United eerder op de avond met 2-0 versloeg, staat bovenaan met zeven punten.

Aan de kant van Milan startten Theo Hernández en Christian Pulisic, beiden teruggekeerd van een blessure, weer in de basis. Ook Tijjani Reijnders mocht het weer vanaf de eerste minuut laten zien, als verdedigende middenvelder. Bij PSG was Gianluigi Donnarumma degene naar wie van tevoren de meeste aandacht uitging. Hij maakte in 2021 transfervrij de overstap van Milan en PSG, en dat nemen de fans van de Italiaanse club hem nog altijd niet in dank af. Zij vinden de keeper een geldwolf, en besloten daarom voorafgaand en tijdens het duel valse briefjes geld het veld op te gooien.

Er gebeurde genoeg in de eerste helft. Al vroeg had Ruben Loftus-Cheek de kans op de openingstreffer, maar hij schoot in kansrijke positie over. Niet veel later werd een poging van Kylian Mbappé aan de andere kant van het veld gekeerd door doelman Mike Maignan.

Een minuut later kwam PSG alsnog op 0-1. Een hoekschop werd verlengd door Marquinhos, en Skriniar kon geheel vrijstaand al vallend binnenkoppen. Drie minuten daarna was het ook aan de andere kant van het veld raak. Een poging van Giroud werd nog gekeerd door Donnarumma, maar in de rebound was Leão met een fraaie omhaal van dichtbij wel trefzeker: 1-1.

Ook in het vervolg van de eerste helft gebeurde er genoeg. Zo faalde Mbappé oog in oog met Maignan, raakte Ousmane Dembélé de lat, schoot Giroud de bal in het zijnet, stopte Donnarumma een vrije trap van Hernández en schoot Leão de bal in het zijnet.

Vlak na rust kwam Milan voor het eerst op voorsprong, doordat Giroud een prachtige voorzet van Hernández binnenkopte: 2-1. Even later was de thuisploeg zelfs dicht bij de 3-1, maar Donnarumma had een antwoord paraat op de vrije trap van Hernández.

Waar de Parijzenaren voor de rust nog behoorlijk wat kansen creeërden, liep het in de tweede helft wat moeizamer. Toch waren ze vlak voor tijd nog dicht bij de 2-2, toen invaller Lee Kang-in via Maignan de paal raakte. Milan trok de zege vervolgens over de streep, en mag derhalve blijven hopen op overwintering in het miljardenbal.