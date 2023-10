Clubloze Eden Hazard krijgt hard, maar eerlijk advies: ‘Stop er gewoon mee’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 07:53 • Wessel Antes • Laatste update: 08:45

Kylian Hazard adviseert zijn oudere broer Eden Hazard om te stoppen met voetbal. Dat zegt de 28-jarige aanvaller van RWDM in gesprek met Het Laatste Nieuws. De 32-jarige Hazard zit sinds afgelopen zomer zonder club, nadat zijn contract bij Real Madrid werd ontbonden. De afgelopen tijd is het stil rondom de 126-voudig international van België, waardoor een pijnlijk afscheid van het profvoetbal lonkt.

In de afgelopen jaren wist Hazard nooit meer zijn Chelsea-vorm terug te vinden in Madrid, waardoor de Koninklijke blij was dat er een einde kwam aan zijn dienstverband in Estadio Santiago Bernabéu. Kylian, het vier jaar jongere broertje van Hazard, heeft een duidelijk advies. “Als ik hem was, zou ik er onmiddellijk mee stoppen.”

Voor de linksbuiten van RWDM zelf is het onduidelijk wat zijn wereldberoemde broer gaat doen. “Ik weet niet of zijn loopbaan voorbij is. Op dit moment heeft hij nog geen club.” Hazard werd afgelopen zomer gelinkt aan een terugkeer naar de Belgische Pro League, maar een transfer naar Anderlecht of Union Sint-Gillis vond niet plaats. Ook Galatasaray en Inter Miami lieten hun interesse in Hazard uiteindelijk varen.

Kylian Hazard geeft in gesprek met de Belgische ochtendkrant wel een update over de huidige gemoedstoestand van zijn broer. “Hij woont nu in Madrid, omdat zijn kinderen daar naar school gaan. Hij heeft besloten om het rustig aan te kijken. Hij probeert op dit moment van zijn leven te genieten.”

Als het aan zijn broertje ligt, zet de bekendste Hazard een punt achter zijn spelersloopbaan. “Stop er gewoon mee. Ik zou lekker afscheid nemen van het voetbal. Na een lange carrière zoals de zijne verdient hij het om tijd door te brengen met zijn gezin. De definitieve beslissing is aan hem. Het is niet aan mij om dat bekend te maken.”

Kylian Hazard volgde zijn broer overigens naar LOSC Lille en Chelsea, waar hij in de jeugdopleiding speelde. Zelf kende hij tot dusver geen al te grootse carrière. Eden Hazard maakte voornamelijk furore als speler van the Blues, met wie hij onder meer tweemaal de Premier League en tweemaal de Europa League won.

Real nam Hazard in de zomer van 2019 voor maar liefst 115 miljoen euro over van de Londenaren, waarna hij nooit meer de oude werd. In 76 wedstrijden voor de Madrilenen kwam de rechtspoot tot 7 doelpunten en 12 assists. Daardoor kelderde zijn marktwaarde tot 5 miljoen euro, het bedrag dat Hazard volgens Transfermarkt momenteel waard is. In de komende maanden zal moeten blijken of de Belg nog aan een nieuwe uitdaging begint.