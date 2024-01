Clubicoon van Ajax Bennie Muller op 85-jarige leeftijd overleden

Ajax-clubicoon Bennie Muller is op 85-jarige leeftijd overleden, zo maakt de Amsterdamse club woensdag bekend. De oud-middenvelder speelde gedurende zijn loopbaan ruim vierhonderd wedstrijden voor de club uit de hoofdstad. Ook kwam hij tientallen keren uit voor Oranje.

Muller is een geboren Amsterdammer en vormde jarenlang het Amsterdamse gezicht van Ajax samen met Sjaak Swart. De voormalig middenvelder maakte zijn debuut in de hoofdmacht in 1958 onder de Oostenrijker Karl Humenberger.

Muller fungeerde als stofzuiger en als technicus naast de meer aanvallend ingestelde Henk Groot. De middenvelder won in dienst van Ajax vier keer de landstitel, twee keer de KNVB Beker en de toenmalige Intertoto Cup ten koste van Feyenoord.

"Bennie Muller won met zijn club weliswaar niet de belangrijkste Europa Cup, maar hij zal worden herinnerd als een van pijlers onder het grote succes van het Gouden Ajax. Hij was een echte Ajacied", schrijven de Amsterdammers op de clubsite.

Ook kwam Muller tussen 1960 en 1968 in totaal 43 keer uit voor het Nederlands elftal, waarvoor hij tweemaal trefzeker was. Als trainer stond hij enkele jaren aan het roer bij BPC, een voormalig amateurvereniging uit Amsterdam.

Bennie Muller was de vader van Danny Muller, die in de jeugdopleiding van Ajax speelde. In het seizoen 2013/14 mocht Muller senior de schaal uitreiken aan Siem de Jong nadat de club voor de vierde keer op rij landskampioen van Nederland was geworden.

De familie van Muller heeft aan Ajax laten weten dat de begrafenis in besloten kring zal plaatsvinden. Komend weekend wordt rond de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (zondag) op passende wijze stilgestaan bij het overlijden van het clubicoon.

