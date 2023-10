Clubicoon Henk de Jong keert definitief terug bij SC Cambuur

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 15:06 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:33

Henk de Jong staat vanaf woensdag weer voor de groep bij SC Cambuur, zo maken de Friezen bekend via de officiële kanalen. De 59-jarige trainer is de opvolger van Sjors Ultee, die maandag op non-actief werd gesteld.

"Dit zal voor niemand een verrassing zijn en het is inderdaad heel logisch dat wij als club uitkomen bij de meest succesvolle hoofdtrainer uit de clubhistorie", zegt Etiënne Reijnen, de technisch directeur van Cambuur.

"Daarbij is Henk beschikbaar, staat hij nog onder contract bij de club en staat hij bovendien te trappelen om weer aan de slag te kunnen.”

De Jong stond al twee keer eerder als hoofdtrainer voor de groep bij Cambuur. Bijna een jaar geleden moest hij wegens gezondheidsredenen noodgedwongen rust nemen en vertrok hij.

In maart werd de trainer succesvol geopereerd aan een cyste in zijn hoofd en inmiddels is De Jong weer volledig fit verklaard door de medici.

De oefenmeester won drie keer de Keuken Kampioen Divisie met Cambuur, terwijl hij ook verantwoordelijk is voor de hoogste eindklassering in de Eredivisie in de clubgeschiedenis en het puntenrecord.

Het is nu aan De Jong om nieuwe successen te gaan boeken met de club, die momenteel op de teleurstellende elfde plaats staat in de Keuken Kampioen Divisie. De Friezen verloren de laatste drie wedstrijden op rij. De nederlaag op bezoek bij FC Dordrecht (5-2) van afgelopen weekend betekende het einde van Ultee.