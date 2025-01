‘Club uit de twaalfde competitie van Europa meldt zich bij Manchester United voor Antony’

Olympiakos wil Antony huren van Manchester United, zo bevestigt de betrouwbare transferjournalist Florian Plettenberg na eerdere berichtgeving van The Sun. De Duitser noemt een deal ‘erg ingewikkeld’.

Plettenberg, die werkzaam is voor de Duitse tak van Sky Sports, wist eerder te melden dat Antony in januari mag vertrekken bij Manchester United.

Op Old Trafford ligt de Braziliaan nog tot medio 2027 vast, met de optie voor nog een seizoen. Dat contract lijkt Antony echter niet uit te gaan dienen.

Manchester United maakte in 2022 nog 95 miljoen euro over aan Ajax om Antony te strikken. Volgens Transfermarkt is de linkspoot momenteel slechts 20 miljoen euro waard. Antony is totaal overbodig bij the Red Devils.

Olympiakos wil een tijdelijke uitweg bieden en Antony huren van Manchester United. De huidige nummer dertien van de Premier League lijkt hem het liefst definitief van de hand te doen.

Plettenberg noemt geen specifieke reden waarom een mogelijke deal tussen Olympiakos en Manchester United gecompliceerd is. De Grieken zien in Antony de ideale opvolger van zijn landgenoot Willian (36).

In de Griekse Super League kan Antony gaan vechten om het kampioenschap. Olympiakos staat na zeventien wedstrijden bovenaan met 37 punten. In de Europa League staat Olympiakos op de vijftiende plaats.

Eerder verbaasde Anthony Martial met een transfer naar de twaalfde competitie van Europa. De pas 29-jarige Fransman tekende afgelopen zomer voor drie seizoenen bij AEK Athene, na een lang dienstverband bij Manchester United.