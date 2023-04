Clausule in contract Simons glimlachend toegelicht: ‘Dat is goed uitgepakt’

Dinsdag, 25 april 2023 om 07:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:06

De sportieve toekomst van Xavi Simons is nog niet bekend. De negentienjarige middenvelder beschikt bij PSV over een contract tot medio 2027, maar kan middels de beruchte clausule in zijn verbintenis voor tien miljoen euro teruggekocht worden door zijn vorige club Paris Saint-Germain. Simons heeft een ijzersterke onderhandelingspositie tegenover zowel PSV als PSG, zo beaamt zijn zaakwaarnemer Rafaela Pimenta.

Afgelopen zomer slaagde PSV erin om Simons transfervrij over te nemen van de Parijzenaars, maar er moest toen wel een terugkoopclausule in het contract worden opgenomen. PSV hoopt op een langer verblijf, maar mede door zijn uitstekende prestaties bij de Eindhovenaren kan de Oranje-international na het seizoen voor een schijntje terugkeren naar de Franse koploper. De terugkoopclausule ligt inmiddels ver beneden zijn huidige marktwaarde. De Telegraaf maakte eerder melding van een clausule van twaalf miljoen euro, terwijl het NRC het houdt op tien miljoen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pimenta beaamt met een glimlacht dat Simons nu een sterke onderhandelingspositie heeft. “Dat is goed uitgepakt”, zegt ze tegenover het NRC. “Hij was op een punt gekomen dat hij veel moest spelen, PSV bood hem die kans. Tegelijkertijd wilde ik een situatie creëren waarin Xavi óók profiteert als hij de verwachtingen enorm zou overtreffen. Nu is de vraag niet wat PSV gaat doen, maar wat wij gaan doen, in samenspraak met de club. Dat is een geweldige positie voor Xavi.” Pimenta benadrukt dat zij geen belang heeft bij de terugkoopclausule in het contract van Simons. “Het gaat niet om mij, het gaat om Xavi en wat goed is voor hem.”

Simons zelf liet afgelopen zaterdag tegenover De Telegraaf weten dat het spelen van Champions League-voetbal zwaar weegt in de beslissing over zijn toekomst. “Ik vecht tot het laatst voor de eerste plek en niet de tweede plek, maar als we de eerste plek niet bereiken dan is het voor de club en iedereen heel belangrijk dat we wel tweede worden. Ook voor de spelers is het een groot verschil of je wel of niet Champions League gaat spelen. Dat is een prioriteit voor mij. Ook voor mijn ontwikkeling is dat heel belangrijk.” Momenteel staat PSV acht punten achter op koploper Feyenoord. De Eindhovenaren hebben in de strijd om de tweede plek een voorsprong van drie punten op Ajax. Afgelopen zondag werd de directe concurrent in het Philips Stadion met 3-0 aan de kant gezet.

“Ik moet het seizoen goed afmaken en dan zullen we zien”, gaf Simons in aanloop naar het competitieduel met Ajax aan. “Nu komen de wedstrijden waarin je het zal moeten bewijzen. Mijn focus is volledig gericht op de laatste vijf competitiewedstrijden (inmiddels vier, red.) en de bekerfinale. Je weet niet wat er over drie, vier weken kan gebeuren, maar wat ik wel kan zeggen, is dat ik heel dankbaar ben om hier te zijn en dat ik mezelf bij PSV heb kunnen bewijzen. Ik heb hier een vijfjarig contract en in de zomer zal ik een gesprek hebben met Marcel (Brands, red.), de trainer en iedereen.”