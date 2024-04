Clarence Seedorf op de man af gevraagd: ‘Mag Ajax jou bellen?'

Clarence Seedorf sluit niet uit dat hij in de toekomst nog aan de slag gaat bij Ajax, zo vertelt hij tegenover AT5. Voorlopig is dat echter niet aan de orde. De 48-jarige oud-prof hoopt dat de clubleiding van de Amsterdammers nu eerst rust weet te creëren.

Het nieuws dat algemeen directeur Alex Kroes het veld moet ruimen bij Ajax sloeg dinsdagochtend in als een bom. Het is een nieuwe plottwist in dramatisch seizoen. De ploeg van trainer John van ‘t Schip staat vijfde en is nog lang niet zeker van Europees voetbal.

Seedorf krijgt het allemaal van een afstand mee. “Ik ben in Amsterdam opgegroeid, dus alles wat er gebeurt, volg ik. Je hoopt dat alles goed gaat, maar net zoals in het leven zijn er soms ook mindere momenten. Maar juist op die momenten moet je samen blijven.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Een jaar geleden beweerde Ruud Gullit bij Ziggo Sport dat Seedorf zich tevergeefs had aangeboden voor een rol in de directie van Ajax. Seedorf spreekt dit echter tegen. Volgens hem is er nooit contact geweest tussen hem en de club over een mogelijke terugkeer.

Toch sluit de momenteel clubloze trainer een toekomstig dienstverband bij Ajax niet uit. “Dat zou best wel eens kunnen. Je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt, maar voorlopig is er geen sprake van.”

Of ze hem nog kunnen bellen? “Iedereen kan altijd bellen, maar dat is nu even niet relevant”, waarmee hij doelt op de huidige situatie van de Amsterdammers na de schorsing van Kroes. “Ik hoop dat Ajax heel snel rust kan vinden. Dat is goed voor het Nederlandse voetbal en goed voor de toekomst van de club.”

Seedorf is er heilig van overtuigd dat Ajax de sportieve malaise uiteindelijk achter zich kan laten. “Er zijn zoveel grote clubs die weleens door een mindere periode gaan. Dan is het belangrijk dat je juist samen blijft rustig blijft en probeert dingen goed op te lossen.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties