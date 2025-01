City Group verscheurt huurcontract Sparta-speler en stalt hem direct elders in Europa

Het huurcontract van Metinho bij Sparta Rotterdam wordt in de komende dagen beëindigd. De middenvelder, die door de Rotterdammers werd gehuurd van Troyes, had onder Maurice Steijn weinig uitzicht meer op speeltijd. Daardoor heeft de City Football Group besloten dat hij beter elders in Europa vlieguren kan maken.

Sparta wilde sowieso al een aantal middenvelders van de hand doen, omdat die positie overbezet was in de selectie. Dat heeft onder andere te maken met de komst van Carel Eiting, die tot het einde van het seizoen wordt gehuurd van FC Twente.

Metinho was één van de namen die op de nominatie stond om deze winter te vertrekken. Ook de tijd van Arno Verschueren, wiens contract komende zomer afloopt, komt mogelijk deze maand al tot een eind.

De City Football Group is erbij gebaat dat alle uitgeleende spelers zoveel mogelijk speeltijd krijgen, maar die kans was voor Metinho bij Sparta zeer klein geworden. Daarom keert de Braziliaan terug bij Troyes, dat hem direct weer verhuurt aan FC Basel, zo meldt Fabrizio Romano.

De Italiaanse transfermarktexpert verzekert dat Metinho begin volgende week zijn krabbel onder een contract bij Basel gaat zetten. Die ploeg is nog altijd volop in de race voor het kampioenschap in Zwitserland.

Sparta laat via de eigen kanalen weten dat Metinho deze zondag al niet meer bij de wedstrijdselectie zit. De Rotterdammers nemen het om 16.45 uur in Alkmaar op tegen AZ.

Metinho droeg in totaal 41 keer het shirt van Sparta. Daarin wist hij twee keer te scoren en leverde hij één assist. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie twaalf keer in actie. Transfermarkt schat zijn huidige op drie miljoen euro.