Duitse politie schiet dicht bij Oranje-fanzone man met hakbijl en Molotovcocktail neer

De Duitse politie heeft zondagmiddag een man neergeschoten. De dader bedreigde agenten met een Molotovcocktail en een hakbijl. Agenten schoten de man in het been. Volgens de Duitse politie zijn er geen aanwijzingen voor terroristische motieven.

Volgens Duitse media heeft de Duitse politie de situatie veiliggesteld. Een man zou supporters te lijf zijn gegaan met een hakbijl. Agenten zetten eerst pepperspray in om hem te stoppen, toen dat niet werkte trokken ze het vuurwapen. Er is volgens de Duitse krant BILD sprake van ‘een grote politie-operatie’.

Het incident vond plaats op de Silbersackstrasse, een zijstraat van de Reeperbahn, wat zeer dicht naast de Oranje-fanzone gelegen is. De dader is door de Duitse politie overmeesterd en in zijn been geschoten.

Volgens de politie kwam er een man uit een horecagelegenheid weglopen. Vervolgens bedreigde hij buiten politiepersoneel. Hij had een hakbijl, of in elk geval een pikhouweelachtig voorwerp, in de handen en dreigde om een Molotovcocktail aan te steken.

Op sociale media circuleren ook beelden van hoe de politie de dader schoten lost en in zijn been schiet. Volgens de politie staat het incident los van EK en zijn er geen aanwijzingen voor terroristische motieven.

Het Nederlands elftal speelt straks om 15.00 uur in Hamburg tegen Polen zijn eerste EK-wedstrijd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!