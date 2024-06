Spaans medium meldt akkoord tussen NEC en club in LaLiga voor Jasper Cillessen

Het Spaanse medium La Provincia schrijft dat NEC een akkoord heeft bereikt met UD Las Palmas over de transfer van Jasper Cillessen. De Nijmegenaren laten tegenover NEC-watcher Sander Janssen van Voetbal International weten dat er geen sprake is van een deal.

"In Spanje wordt gemeld dat Las Palmas een akkoord heeft bereikt met NEC over een transfer van Jasper Cillessen, maar de Nijmeegse club laat weten dat hier geen sprake van is", schrijft Janssen op X. "Er wordt wel volop geïnformeerd naar spelers van NEC." Mogelijk komt het dus alsnog van een transfer voor Cillessen, al blijft het nog even wachten op de eventuele bevestiging.

Las Palmas eindigde vorig seizoen mede dankzij doelman Álvaro Valles op de veilige zestiende plaats in LaLiga. De Spanjaard, die tot medio 2025 vastligt, heeft de clubleiding echter laten weten te willen vertrekken. Real Betis wordt genoemd als mogelijke vervolgbestemming voor Valles.

Las Palmas heeft razendsnel doorgeschakeld en is uitgekomen bij Cillessen, die zeker geen onbekende is in LaLiga. De 35-jarige goalie kwam tot op heden tot 66 optredens op het hoogste Spaanse niveau. Volgens La Provincia is het dus zelfs al tot een akkoord gekomen.

Cillessen verliet Ajax in de zomer van 2016 voor een avontuur bij FC Barcelona. Hoewel hij daar een gewaardeerde kracht was, moest hij het vooral met minuten in de Copa del Rey doen. In de competitie en Champions League kreeg Marc-André Ter Stegen steevast de voorkeur.

In de zomer van 2019 opteerde Cillessen voor een transfer naar Valencia. Daar begon hij als eerste doelman, maar ook in de sinaasappelstad was hij niet altijd de vaste keus onder de lat. Mede door financiële problemen besloot Valencia Cillessen van de hand te doen, wat zijn rentree bij NEC inleidde.

Bij NEC werd Cillessen met open armen binnengehaald. De geboren Nijmegenaar, die voor zijn vertrek naar Ajax de jeugdopleiding van NEC doorliep en een vaste waarde onder de lat was in het Goffertstadion, wisselde na zijn rentree goede periodes af met mindere periodes. Een enorme domper volgde in 2022, toen duidelijk werd dat hij niet mee zou gaan naar het WK in Qatar.

La Provincia, dat gevestigd is op Gran Canaria, voorspelt dat Cillessen de eerste doelman wordt van de eilandclub. Echter is de club nog wel op zoek naar een nieuwe trainer, daar Francisco Javier García Pimienta de overstap maakt naar Sevilla.

