Ronald Koeman maakt eerste EK-opstelling van het Nederlands elftal tegen Polen bekend

Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal bekendgemaakt voor het EK-duel met Polen. De oefenmeester kiest voor Denzel Dumfries op de rechtsbackpositie, wat inhoudt dat Xavi Simons de rechtsbuiten van dienst is. Koeman wijzigt niets ten opzichte van het oefenduel met IJsland (4-0). De wedstrijd in Hamburg begint om 15:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen staat onder de lat in het Volksparkstadion en ziet een viermansdefensie voor zich staan, bestaande uit Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en linksback Nathan Aké. Lutsharel Geertruida, Daley Blind, Micky van de Ven en Matthijs de Ligt hebben een reserverol toebedeeld gekregen.

Door het wegvallen van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong heeft Koeman minder hoeven puzzelen dan hij gehoopt zal hebben. PSV’ers Jerdy Schouten en Joey Veerman vormen het blok achter nummer 10 Tijjani Reijnders, die vlak achter de spits de voorkeur krijgt boven onder meer Georginio Wijnaldum.

Simons staat rechtsbuiten, wat betekent dat Donyell Malen en Jeremie Frimpong op de bank beginnen. Al die drie Bundesliga-sterren hebben een uitstekend seizoen achter de rug en lieten zich ook gelden in de afgelopen oefenwedstrijden tegen Canada en IJsland. Koeman kiest, mede vanwege de aanvallende drang van Dumfries, voor Simons. De aanval wordt gecompleteerd door linksbuiten Cody Gakpo en spits Memphis Depay.

Koeman moet het tegen Polen stellen zonder Brian Brobbey. De spits van Ajax gleed eerder deze week uit, wat hem de nodige hamstringklachten bezorgde. Alhoewel de klachten niet dusdanig ernstig zijn dat hij een streep door het EK moet zetten, komt het treffen met de Polen nog te vroeg.

Aan de kant van Polen is Karol Swiderski niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen. De aanvaller van Hellas Verona verstuikte zijn enkel in het oefenduel met Turkije – uitgerekend bij het vieren van zijn treffer – en is daarvan niet op tijd hersteld. Adam Buska, speler van Antalyaspor, neemt zijn plek in.

Daar bleef het niet bij voor de onfortuinlijke Polen, want ook Pawel Dawidowicz en Robert Lewandowski vielen geblesseerd uit tegen Turkije. Voor beide heren komt het duel nog te vroeg.



Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling Polen: Szczesny; Frankowski, Salamon, Bednarek, Kiwior; Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski; Szymanski, Buska.

